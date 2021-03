U trećem valu Njemačka bi mogla imati 100.000 zaraženih dnevno

Treći val pandemije mogao bi biti najgori do sada u Njemačkoj, poručuju iz Robert Koch Instituta (RKI), najutjecajnije tamošnje institucije za ovo pitanje. – Imamo jasne signale da će ovaj val biti gori od prva dva. Najbolje bi bilo da ljudi ostanu kod kuće za Uskrs. Pred nama su jako teški tjedni – rekao je Lothar Wieler, ravnatelj Instituta, na tiskovnoj konferenciji u petak. S te su konferencije poručili i da bi moglo biti i 100.000 novozaraženih dnevno. Kao glavni pokretači novog rasta broja zaraženih otprije su potvrđeni kentska varijanta koronavirusa B.1.1.7 te popuštanje nekih mjera.

Ugrožen zdravstveni sustav

Izdana su upozorenja za putovanje u nekoliko Njemačkoj susjednih zemalja u koje spadaju Francuska, Austrija, Danska i Češka Republika. Putnici koji u Njemačku dolaze iz tih zemalja moraju predočiti negativni test ne stariji od 48 sati, ali nakon toga svejedno moraju u 10-dnevnu karantenu koja se može skratiti drugim negativnim testom obavljenim nakon pet dana samoizolacije. Ista pravila za putnike koji dolaze u Njemačku zrakoplovom stupaju na snagu sutra u ponoć.

Njemački ministar zdravstva Jens Spahn, koji ima najveći pad popularnosti među njemačkim političarima prema anketi Focusa, rekao je na istoj konferenciji da smo u posljednjoj dionici pandemijskog maratona, ali bi tamošnji zdravstveni sustav mogao doseći svoje granice u travnju. Do sada je broj cijepljenih u Njemačkoj dosegao 10 posto. Došlo je i do određene promjene strategije cijepljenja pa se starijima od 70 sada nude neiskorištene doze te se cijepljenju pristupa znatno agresivnije i zalihe se brže smanjuju.

U petak je, međutim, broj novozaraženih dosegao 21.573, a preminule su 183 osobe. U međuvremenu, danas je londonski The Times objavio kako su Velika Britanija i Europska unija blizu dogovoru o distribuciji cjepiva te će, prema tom izvoru, EU odustati od prijetnje zaustavljanja opskrbe Velike Britanije cjepivom Pfizer/BioNTech, a zauzvrat će britanska vlada odustati od određene količine zaliha cjepiva AstraZenece koja je onamo trebala biti izvezeno iz Nizozemske.

Europska agencija za lijekove dala je odobrenje za proizvodnju pogonu tvrtke Halixu u nizozemskom gradu Leidenu gdje se proizvodi cjepivo AstraZenece, kao i pogonu u Marburgu u Njemačkoj gdje se proizvodi cjepivo Pfizer/BioNTech,. Riječ je o pogonu koji je BioNTech nedavno kupio od farmacetutske tvrtke Novartis. Jasno je da je dopuštenje dvama pogonima usmjereno na jačanje opskrbe cjepivom zemalja članica EU.

Izrael slavi, Češka u lockdownu

Više je medija objavilo da će Johnson&Johnson početi s isporukom 55 milijuna doza svojeg cjepiva u EU već sljedećeg mjeseca. Između srpnja i rujna trebalo bi stići još 120 milijuna doza. Informacija je stigla od Thierryja Bretona, europskog povjerenika za unutarnje tržište, za posjeta pogonu u sjeveroistočnoj Španjolskoj gdje se proizvodi cjepivo koje je razvio Janssen, belgijska podružnica Johnson&Johnsona.

Komentirao je kako će EU do kraja godine moći proizvoditi dvije do tri milijarde doza cjepiva pa će zbog toga biti moguće cijepiti 70 posto stanovništva zemalja članica. Dok traje užurbanost u Europi, zemlja s najvećom stopom procijepljenosti na svijetu, Izrael, slavi oslobođenje od virusa za trajanja praznika Pashe. Ova je zemlja do sada cijepila polovicu svojeg stanovništva koje broji 9,3 milijuna. Kako je broj zaraženih snažno pao, dopušten je rad restoranima, hotelima, muzejima i inima, a sada se u zatvorenim prostorima može okupljati do 20 ljudi.

Tako se mediji poigravaju konstrukcijama kako je Pasha inače praznik kojim Židovi slave oslobođenje Izraelita iz egipatskog ropstva nakon kuge, a sada će praznik koji traje tjedan dana biti posvećen oslobođenju od koronavirusa i njime izazvane pandemije. Ništa čudno, prošle godine proslava tog praznika u krugu obitelji nije bila moguća zbog strogih antipandemijskih mjera koje je uvela izraelska vlada. S druge strane, donji dom češkog parlamenta izglasao je produženje izvanrednog stanja do 11. travnja. U to su uključene i stroge mjere koje će trajati za uskrsne blagdane, do 5. travnja.

