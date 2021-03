Tijekom Uskrsa u Italiji stroga karantena, kazne medicinskom osoblju koje se ne cijepi

Tijekom uskršnjih blagdana bit će strogi lockdown, a i cijeli travanj Italija ostaje zatvorena. Jedino će od 7. travnja biti otvorene osnovne škole do petog razreda, a kasnije možda i viši razredi i srednje škole. Do 30. travnja ostaje zabrana kretanja među regijama, bit će zatvoreni kafići i restorani (moći će se samo naručivati za odnošenje), a ne zna se uopće kada bi mogli biti otvorena kazališta, kina, teretane. Vlada se odlučila na stroge mjere jer svakodnevno ima oko 24.000 novozaraženih i 450 preminulih.

Tu odluku je kritizirao čelnik Lige Matteo Salvini, koja inače podržava vladu Marija Draghija.

- Nezamislivo je držati Italiju zatvorenom i tijekom cijelog travnja. To nije zdravorazumski. Neka se barem na prostorima koji su pod zdravstvenom kontrolom, uz sve potrebne mjere sigurnosti, otvore restorani, kazališta, teretane, kina, kafići, trgovine, kaže Salvini.

Premijer Draghi je Salviniju odmah odgovorio tijekom konferencije za novinare jasno kazavši: “zatvaranja su zamisliva ili nezamisliva samo na temelju podataka koje vidimo o zarazama”.

Rijetko tko je do sada tako jasno i otvoreno odgovarao Salviniju na njegove kritike. Kod zaraza se ne može govoriti o tome što je zamislivo, a što nije. Podaci nalažu odluke. Vlada želi ubrzati cjepljenja i doći u travnju do 500.000 cjepljenjih dnevno kako bi do ljeta bilo cjepljeno 80 posto stanovništva. Jedino brzim i masovnim cjepljenjem se može zustaviti širenje zaraze.

Vlada ima namjeru donijeti i posebni dekret kojim će se obvezati medicinsko osoblje na cjepljenje protiv koronavirusa. Naime, medicinske sestre koje se nisu htjele cjepiti (medicinsko osoblje je u Italiji prvo svo cjepljeno) proširile su zarazu u nekim bolnicama, ali prije svega u domovima za starije osobe u kojima je bilo urlih nakon što su obolili. U nekim gradovima podignute su optužnice protiv medicinskih sestara koje su proširile zaradu. Optužba ide od širenja zaraza iz nehaja do ubojstva iz nehaja.

- Nije dobro da necjepljeno medicinsko osoblje bude u kontaktu s pacijentima. Da se to ne događa pripremamo posebne mjere, kazao je Draghi.

Na tekstu kojim bi se to odredilo rade tri ministarstva: pravde, zdravstva i rada. Kao kanu za necjepljenje predviđa se od suspenzije do otkaza. Inače, u Italiji ima oko dva posto medicinskog osoblja koji se protive cjepljenjima, tzv. No-vax. Neshvatljivo je da ima liječnika i medicinskih sestara koji se protive primjeni znanstvenih dostignuća, cjepljenjima koje je spasilo čovječanstvo od raznih bolesti.