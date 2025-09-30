U sustavu skrbi za starije nedostaje oko 2000 radnika

Udruga zdravstvene njege, rehabilitacije i socijalne skrbi pri Hrvatskoj udruzi poslodavaca (HUP) na konferenciji 'Tko će skrbiti za naše starije?' održala je predavanja i panel raspravu stručnjaka o svim izazovima koji muče sektor dugotrajne skrbi. U prostorijama HUP-a raspravljalo se o mogućim rješenjima za problem nedostatka radne snage koji muči našu, ali i brojne druge europske zemlje. Nedostatak zaposlenih često se nastoji nadoknaditi imigracijom, pa tako bogatije zemlje privlače radnike iz siromašnijih, dok stariji građani u manje razvijenim državama ostaju bez adekvatne pomoći.

Weber: HUP želi pomoći

Prema izvješćima Europske komisije o starenju i primjerenosti mirovine za 2024. godinu, negativni demografski trendovi predviđaju da će se do 2070. godine broj stanovnika smanjiti za 22 posto, no životni vijek će porasti za više od šest godina. Zbog ovog trenda još je važnije osigurati dugotrajnu skrb starijim i nemoćnim osobama kako bi imale dostojanstven život, što kroz institucionalnu skrb, što kroz usluge zajednice i podršku njihovim obiteljima. U HUP-u su naglasili da se suočavamo s nedostatnim kapacitetima, neravnomjernom dostupnošću usluga, problemima financijske dostupnosti te kroničnim manjkom stručnog kadra.

– Mladi ljudi sve češće odlaze u inozemstvo u potrazi za boljim prilikama, a među njima je i značajan broj zdravstvenih djelatnika. To naš sustav stavlja pred dvostruki izazov: rastuće potrebe za socijalnom i zdravstvenom skrbi uz istodobno smanjenje raspoloživih kadrova. Rješavanje ovih izazova je zajednički zadatak države, lokalnih zajednica, obrazovnog sustava, zdravstvenih i socijalnih ustanova te civilnog društva, a HUP želi biti partner koji će pomoći stvoriti sustav koji će starijim osobama osigurati dostojanstven život – izjavila je Irena Weber, glavna direktorica HUP-a.

Neka od ključnih pitanja su kako obrazovati i zadržati zdravstvene djelatnike, kako ih adekvatno nagraditi, postoji li potreba za novim obrazovnim programima te je li uvoz radne snage tek privremeno ili dugoročno rješenje. Pavo Ćorluka, predsjednik HUP-Koordinacije socijalne skrbi tvrdi kako se u ovom sektoru potrebe ne mogu riješiti stranom radnom snagom zbog jezične barijere.

Gradi se i oprema 18 centara

– Radna snaga iz Azije ne pokazuje velik interes za učenjem hrvatskog jezika, mi smo njima prolazna destinacija i toga moramo biti svjesni. Moramo se okrenuti domaćem kadru i zemljama u okruženju – rekao je Ćorluka.

Prema procjeni čelnika HUP-ove Koordinacije socijalne skrbi u ovom trenu u sustavu nedostaje 2000 ljudi kako bi mogao redovno funkcionirati.

Maša Smokrović, predsjednica HUP-Udruge zdravstvene njege, rehabilitacije i socijalne skrbi ukazala je na to da postoje ozbiljni izazovi u organizaciji i dostupnosti zdravstvene i socijalne skrbi: najveća koncentracija nalazi se u Zagrebu i središnjoj Hrvatskoj, dok su otoci i ruralna područja, osobito u istočnom dijelu zemlje, suočeni s kroničnim nedostatkom liječnika i medicinskih sestara, posebno u primarnoj zdravstvenoj zaštiti. Iz nadležnog ministarstva naglasili su kako je u tijeku izgradnja i opremanje 18 centara za starije osobe ukupne vrijednosti oko 160 milijuna eura.