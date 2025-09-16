Jelsa je odlučila kapitalu reći "ta vam investicija kod nas neće proći"! Naravno da nije riječ o ksenofobičnom protestu uperenom protiv arapskog kapitala uloženog u Sunčani Hvar već o prirodnom instinktu, potrebi žitelja Jelse da zaštite svoje običaje i navike, infrastrukturu, sigurnost i kvalitetu života od prekomjernih i neprirodnih utjecaja pod silom kapitala. Planirana investicija radi smještaja 600 – 800 ljudi potpuno bi izmijenila život u Jelsi s oko 1700 stanovnika, bili tu smješteni radnici iz RH, BiH i Srbije ili azijskih zemalja. Takvu promjenu nikakav profit ne može opravdati. Prirodno je da investitor, od kojeg čitav otok Hvar ima koristi, želi riješiti svoj poslovni problem, ali sloboda ulaganja mora imati granice, kapital mora voditi računa o općem dobru lokalne sredine.