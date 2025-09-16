Jelsa je odlučila kapitalu reći "ta vam investicija kod nas neće proći"! Naravno da nije riječ o ksenofobičnom protestu uperenom protiv arapskog kapitala uloženog u Sunčani Hvar već o prirodnom instinktu, potrebi žitelja Jelse da zaštite svoje običaje i navike, infrastrukturu, sigurnost i kvalitetu života od prekomjernih i neprirodnih utjecaja pod silom kapitala. Planirana investicija radi smještaja 600 – 800 ljudi potpuno bi izmijenila život u Jelsi s oko 1700 stanovnika, bili tu smješteni radnici iz RH, BiH i Srbije ili azijskih zemalja. Takvu promjenu nikakav profit ne može opravdati. Prirodno je da investitor, od kojeg čitav otok Hvar ima koristi, želi riješiti svoj poslovni problem, ali sloboda ulaganja mora imati granice, kapital mora voditi računa o općem dobru lokalne sredine.
Posljednjih godina smo u vrhu EU po uvozu radnika iz trećih zemalja u omjeru na broj stanovnika, s tim da se ne zna, osim kroz djelovanje kadrovski slabašnog Državnog inspektorata i sudske postupke koliko je stranih radnika bez dozvole boravka i rada
nikada nece reci jer mi smo lijeni i necemo radit jer naši studoši nežele vozit bicikl i dostavljat hranu, muški nece kopat kanalizaciju , radit u pilani, radit na komunalnom, nosit knauf ,cigle, isto kao i žene nežele biti pomocne kuharice, čistaćice i muski to nezele radit, po moru bit sobarice, eto sad traze ljude za berbu grožda ,jabuka eto nitko neće svi glume elitu i svi bi radili u uredu za 5.000eura ...eto kod mene traže bravare ,mehaničare za održavanje i strujiće plaća je vrlo dobra al nula bodova ...
Zašto ograničiti? To je zakon privrede, kad Hrvati neće da rade
Hrvatska je predivna zemlja, mi više nemamo nikakve vanjske ugroze i trenutno smo jedina ugroza sami sebi
To poštujem. Mora se pratiti tko nam dolazi i koliko. Koliko su kompatibilni sa nama. Zanimljivo mi da često oini koji su proiv svih stranaca sami stalno naručju kod Glovo ili Bolt.