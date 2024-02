U središtu Ogulina Bugarin bez vozačke ukrao vozilo i dovezao se do Zagreba

Ogulinka koja je usred grada u subotu ostala bez automobila, zahvaljujući brzoj akciji djelatnika PU karlovačke, dobila je natrag svoje vozilo. Šok i nevjerica koju je u subotu doživjela, vjerojatno neće zaboraviti nikada. Ono što dosta nas često radi, napravila je i Ogulinka toga dana - to ju je, u vremenima u kakvima sada živimo - koštalo automobila. Naime, što joj se dogodilo; zaustavila je automobil u centru grada uz kiosk, kako bi samo skoknula kupiti što treba. Automobil nije ugasila, osigurala ga je i ostavila nezaštićenog na par trenutaka, no to je bilo dovoljno kradljivcu da iskoristi tih par trenutaka, uđe u automobil i odjuri iz grada.

- Policijska postaja Ogulin je u subotu, 3. veljače, zaprimila dojavu da je nepoznati počinitelj u prijepodnevnim satima u Ogulinu otuđio osobni automobil marke Volkswagen ogulinskih registarskih oznaka u vlasništvu 32-godišnjakinje, kojeg je korisnica vozila ostavila bez nadzora, u pogonu s ključem u bravi - naveli su iz PU karlovačke o događaju, obzirom da je žena odmah zvala policiju u pomoć.

Potraga za vozilom odmah je pokrenuta, a kradljivca su uhvatili kolege iz PU zagrebačke istoga dana na naplatnoj postoji Lučko. Iz Ogulina do Zagreba automobil je dovezao - Bugarin bez vozačke!

- Na naplatnim postajama Lučko policijski službenici PU zagrebačke u popodnevnim satima istoga dana kada je ukraden, zaustavili su predmetno vozilo kojim je upravljao 46-godišnji bugarski državljanin. Zbog utvrđenog da je vozilom upravljao prije stjecanja prava na upravljanje te da je počinio više prekršaja iz Zakona o državljanima država članica Europskog gospodarskog prostora uhićen je i doveden na nadležni općinski sud. Sud ga je kaznio novčanom kaznom u iznosu od 520 eura te mu je izrekao zaštitnu mjeru zabrane korištenja inozemne vozačke dozvole na teritoriju Republike Hrvatske u trajanju od tri mjeseca. Novčana je kazna zamijenjena kaznom zatvora u trajanju od 12 dana - naveli su o slučaju iz PU karlovačke. Vozilo je nakon obavljenog očevida vraćeno vlasnici.

Bugarin će, po izlasku iz zatvora, ponovno u ruke službenika Policijske postaje Ogulin koji će nastaviti, najavljuju, kriminalističko istraživanje nad njim zbog osnovane sumnje da je počinio kazneno djelo krađe u pokušaju te će protiv istoga nadležnom državnom odvjetništvu podnijeti kaznenu prijavu.

I dok Bugarina čeka još jedan krug šetnje po hrvatskim sudovima, a moguće i zatvoru, građanima ovaj slučaj može poslužiti kao primjer realnosti u kojoj živimo i u kojoj više niti na trenutak ništa nije sigurno.

