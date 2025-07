U Srbiji zajedno služili kaznu, jedan se skrasio u Hrvatskoj nakon što je ukrao novac od prodaje tri kilograma kokaina, bivši ga suradnici oteli u Zagrebu

Kako izgleda kada se obračuni osoba za koje se sumnja da pripadaju kriminalnom miljeu susjednih država, prebace na hrvatsko tlo, svjedoči nesvakidašnji događaj o kojem je početkom tjedna izvijestila zagrebačka policija. A u tu priču su bila umiješana trojica državljana Srbije, od kojih je jedan, nađen vezan - lancima!? Na kraju te priče, jedan od srbijanskih državljana je u bijegu, jedan je završio u Remetincu, jedna je označen kao žrtva događaja kojeg je policija okvalificirala kao protupravno oduzimanje slobode, a kriminalističkim istraživanjem utvrđeno je da je povod svega bila osveta i iznuda zbog krađe tri kilograma kokaina u Srbiji.

No krenimo redom. Sve je počelo 30. lipnja u 00.20. kada su građani pozvali policiju jer su u Ulici fra Filipa Grabovca primijetili trojicu muškaraca, koji su stajali pored vozila, a ponašanje tih muškaraca, građanima je bilo sumnjivo. Kada su zagrebački policajci po dojavi građana došli do spomenutog automobila, našli su parkirani automobil srbijanskih oznaka i trojicu muškarca. Jedan od tih muškaraca bio je vezan lancima oko vrata, dok su mu ruke i noge bile vezane plastičnim lisicama. Kada su ugledali policajce, dvojica muškaraca, koji nisu bili ni vezani ni okovani, počeli su bježati. Policajci su potrčali za njima, jednog su sustigli, srušili na tlo, svladali, vezali i priveli. Drugi im je uspio pobjeći, no tijekom kriminalističkog istraživanja, policija je uspjela identificirati svu trojicu muškaraca, te rekonstruirati što se i kako dogodilo.

Utvrdili su da se trojica srbijanskih državljana od ranije poznaju iz Niša, a povezuje ih i što su sva trojica zajedno služila i višegodišnje zatvorske kazne zbog trgovine drogom. Jedan od njih, D.A. (38), koji je u ovoj priči žrtva, u Srbiji je, kako se sumnja, bio dio skupine koja se bavila trgovinom drogom. Nepotvrđene informacije kažu da je iz srbijanskog zatvora pobjegao i sakrio se u Hrvatsku, no njegova prošlost ga je slijedila. U vidu njegovih bivših suradnika, kojima je po njihovom mišljenju ostao dužan nekoliko desetaka tisuća eura u jednom poslu povezanim s drogom. A dug se mora naplatiti, pa su bivši suradnici D. A., kako se sumnja, u Hrvatsku poslali Luku C. i Nenada G. Koji su trebali biti neka vrsta kaznene ekspedicije koja će od D. A. milom ili silom naplatiti stvarni ili nepostojeći dug. U tome očito baš nisu bili osobito uspješni, jer je Nenad G. uhićen, dok je Luka C. uspio pobjeći, no završit će na tjeralici.

Uglavnom, nakon što je uhićen Nenad G. je istražiteljima kazao da je u Hrvatsku došao kako bi osnovao tvrtku, a tvrdio je i da ga je Luka C. iskoristio kako bi pokušao oteti D. A. - Dogovorili smo sastanak s D. A., a na tom sastanku Luka C. je u nekom trenutku počeo spominjati dug za kokain iz Srbije. D. A. je pokušao otići, no Luka C. mu nije dao da ode, te ga je ugurao u automobil. A vezali smo ga jer je on u jednom trenutku posegnuo u džep za nožem - branio se Nenad G. D. A. je pak istražiteljima kazao da Nenada G. i Luku C. poznaje od ranije, jer su zajedno u Srbiji služili kaznu. - Vjerujem da su naši prijašnji odnosi razlog zbog kojeg su me vezali i utrpali u vozilo - kazao je D. A.

Istražujući cijelu tu priču, policija je zaključila i kako je Nenada G. i Luku C. u Hrvatsku vjerojatno poslao izvjesni Sale, za kojeg se sumnja da je također dio kriminalnog kruga trojice državljana Srbije koji su akteri ove priče. Policija sumnja da je D. A. prije dolaska u Hrvatsku, spomenutom Saletu ukrao novac od prodaje tri kilograma kokaina. Njih su dvojica i ranije unutar srbijanskog kriminalnog miljea imali povijest međusobnih prevara oko droge. Uglavnom, priča je za sada završila tako da je Nenad G. pospremljen u Remetinec zbog opasnosti od bijega, za Lukom C. će biti raspisana međunarodna tjeralica, a što će se dogoditi s D. A. i njegovim boravkom u Hrvatskoj, za sada, nije poznato.