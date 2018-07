U Siriji ubijen sin vođe terorističke Islamske države Bagdadija

Sin čelnika Islamske države Abu Bakra al-Bagdadija ubijen je u gradu Homsu u središnjoj Siriji, objavila je u utorak navečer novinska agencija bliska ovoj skupini.

"Sin kalifa, Hudajfaha al-Badrija, ubijen je u operaciji protiv Nusajrijaha (termin koji skupina koristi za snage režima predsjednika Bašara al-Asada) i Rusa, u termoelektrani u Holmsu", navela je agencija Nashir News.

#Syria - ISIS announces death of Abu Bakr Al Baghdadi's son in a inghamasi attack on Syrian Army in Homs pic.twitter.com/PHW3EqJF9q