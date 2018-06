Islamska država opet prijeti napadima, meta im je Messi: 'Bliži se sezona lova'

Islamska država objavila je nove prijetnje napadima na Svjetsko prvenstvo u Rusiji, ponovno uzimajući za metu Lionela Messija.

Argentinska nogometna megahit-zvijezda na fotografijama koje se šire internetom prikazana je kako kleči u narančastom kombinezonu pokraj ISIL-ova krvnika, kao u stvarnim egzekucijama zarobljenika koje su radikalni islamisti snimali i objavljivali. U prvom planu na fotki ispred Messija je maskirani ekstremist sa bombom.

ISIS Is Ready To Hunt, Shows Execution Of Messi At World Cup Stadium https://t.co/G6KVCeh2Tn pic.twitter.com/utpHrJraAp