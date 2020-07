U Sabor ulaze Katarina Peović i Željko Kerum

Katarina Peović iz Radničke fronte u Sabor, a s njom možda i Željko Kerum – pokažu li rezultati izbora u nedjelju isto što sada pokazuju ankete, ovo je scenarij koji je i više nego moguć. Barem ako je suditi po istraživanju koje je za Dnevnik Nove TV provela agencija Ipsos, a koji pokazuju trenutačni omjer snaga i osmoj izbornoj jedinici, odnosno u Rijeci i Primorju te u dalmatinskim devetoj i desetoj izbornoj jedinci.

Što se osme tiče, Restart koalicija ondje je trenutačno na 39,3 posto, HDZ je na 17,9, Možemo na 8,1 posto, Domovinski pokret uživa potporu 6,3 posto birača, Stranka s imenom i prezimenom, Fokus i Pametno sad su na 5,4 posto, dok je Most oko praga, na 4,9 posto.

– Ako ovako ostane, svi mali će proći. Katarina Peović je u Saboru, što je nevjerojatno, a apsurd života je što Davor Huić vjerojatno neće. Male stranke rastu i ovdje se sad točno vidi pogreška Restarta i IDS-a, koji su odlučili na izbore ići zajedno jer bi odvojeni polučili bolji rezultat – kaže nam politički analitičar Krešimir Macan, dodajući kako je činjenica da je Most u osmoj jedinici oko izbornog praga dokaz da je stranka odradila odličnu kampanju i da će se Marin Miletić također vrlo vjerojatno naći u sljedećem sazivu parlamenta. Dalmacija, kao što je i očekivano, “diše” drugačije od Istre pa u devetoj izbornoj jedinici najveći postotak “odnosi” HDZ, koji je na 36,3 posto, slijedi ga Restart s 19,5, pa Domovinski pokret s 12, Most s 8,5 posto, dok je Stipe Petrina na 3,4 posto.

– Od Petrine ništa jer nema on šanse u “tučnjavi” velikih. Ovdje je cilj HDZ-u da uzme osmi mandat, ali za njih nema tu nikakve štete niti gubitka – tumači Macan, kojeg pitamo i za situaciju nešto južnije, odnosno u desetoj jedinici. Ondje je HDZ, prema istraživanju, trenutačno na 34,8 posto, Restart na 18,1, Most je na 13,2 posto, Domovinski pokret na 9,9, dok su Stranka s imenom i prezimenom, Fokus i Pametno na 5,1 posto. Oko praga je Možemo s 4,6 posto, ali i Željko Kerum s 4,9 posto.

– Bitka će ovdje biti do kraja. Šanse sad ima i Kerum, ali bitno će biti izvući ljude da zaista iziđu na glasovanje. Ako se to dogodi, stranke oko praga imaju potencijal izvući mandat. Domovinski je pokret ovdje dosta loš, jedan je to mandat, a ni Most nije nešto bolji s dva. U desetoj se jedinici najbolje vidi da je greška bila što ove dvije stranke nisu zajedno na izborima – zaključuje Krešimir Macan.

U konačnici, odnosno nakon anketne analize šest izbornih jedinica, HDZ vodi za dva zastupnika i trenutačno su na 32 mandata, dok je Restart na 30. Domovinski pokret osvaja 13 zastupničkih mjesta u Saboru, Most pet, a koalicija Stranke s imenom i prezimenom, Fokusa i Pametno imala bi dva mandata. Možemo je zasad na jednom, kao i Reformisti Radimira Čačića.

Maksimalna pogreška uzorka u ovoj anketi koju je Ipsos proveo za Novu po je izbornoj jedinici +/- 4,4 posto, a na prosječnom broju birača po izbornoj jedinici +/-5,23 posto.

