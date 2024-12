U Rusiji najpoznatiji azilanti na svijetu – Assad, Janukovič i Snowden

Nakon što je bivši sirijski predsjednik Bashar al-Assad pobjegao u Rusiju, ta je zemlja sada domaćin trolistu možda i najpoznatijih političkih azilanata na svijetu – američkom zviždaču i bjeguncu Edwardu Snowdenu, bivšem čelniku Ukrajine Viktoru Janukoviču i Assadu.

Assad je dao ostavku na mjesto čelnika sirijske države i pobjegao je u Rusiju, koja mu je dala politički azil zbog "humanitarnih razloga". Glasnogovornik ruskog predsjednika Vladimira Putina Dmitrij Peskov rekao je jučer kako je sami ruski predsjednik odobrio Assadu zahtjev za azil.

– Naravno, takva odluka ne može biti donesena bez šefa države. Bila je to njegova odluka – rekao je Peskov i pritom dodao da novinarima "nema što reći o tomu gdje se Assad sada nalazi". Dodao je i kako Putin trenutačno u svom rasporedu nema planova o sastajanju s bivšim čelnikom Sirije.

Neko se vrijeme u nedjelju špekuliralo gdje se Assad nalazi, a zatim je Rusija rekla da je ona pružila politički azil njemu i njegovoj obitelji. Još 2016. Putin je natuknuo kako bi mogao dati azil Assadu bude li mu trebao. Osam godina kasnije ruski čelnik ispunio je svoje obećanje prema svom savezniku.

Zanimljivo, u veljači 2014. Assad je rekao kako on nikada neće dijeliti sudbinu Janukoviča, odnosno kako ga neće srušiti na ulici. Bivši ruski premijer Sergej Stepašin rekao je kako je Assad preko njega poslao poruku ruskom čelniku. – Recite Vladimiru Vladimiroviču da ja nisam Janukovič, ja ne idem nikamo – rekao je tada Assad, no situacija se naglo promijenila u posljednjih nekoliko dana i tjedana. Danas Assada uspoređuju upravo s bivšim čelnikom Ukrajine.

Janukovič je prebjegao iz Ukrajine u Rusiju u veljači 2014., i to u trenutku kada je još obavljao dužnost predsjednika Ukrajine, ustvrdivši da mu je život u opasnosti jer ga žele ubiti politički radikali okupljeni u proeuropskom prosvjedu. Parlament ga je brzo opozvao i imenovao novu vlast. Rusija je ukrajinskom čelniku pružila dom, a istodobno je njegov odlazak iz Ukrajine i uspon nove vlasti okarakterizirala kao "državni udar" protiv legalne Janukovičeve vlasti u Kijevu te je to iskoristila kao glavni motiv za ilegalnu aneksiju Krima. Početkom rata u Ukrajini 2022. Janukovič je viđen u Minsku te se nagađalo da bi ga Rusija, u slučaju osvajanja Kijeva, do kojeg na kraju nije došlo, htjela ponovno postaviti kao predsjednika Ukrajine. U ožujku 2022. Volodimira Zelenskog pozvao je da "zaustavi krvoproliće" iako je rat pokrenuo Putin u čijoj zemlji Janukovič živi.

Zviždač koji je radio za američku špijunsku agenciju Edward Snowden pak najprije je dobio azil u Rusiji 2013., u koju je pobjegao nakon što je otkrio klasificirane dokumente, a zatim je dobio i rusko državljanstvo. U hrvatskom susjedstvu najpoznatiji sličan slučaj bio je politički azil koji je 2018. bivši makedonski premijer Nikola Gruevski dobio u Mađarskoj. Kod kuće je bio osuđen zbog korupcije pa je pobjegao u Budimpeštu.

FOTO Pogled u zloglasne sirijske zatvore: 'Zbog mučenja neki više ne znaju ni svoje ime'