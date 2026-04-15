U prometnoj nesreći teško stradali i vozač i putnik s motora. Vozačica automobila im oduzela prednost

Jučer oko 17.40 sati u Biogradu, u Bukovačkoj ulici dogodila se prometna nesreća s teško ozlijeđenim osobama.

Provedenim očevidom sumnja se da je do prometne nesreće došlo kada je 46-godišnjakinja upravljajući automobilom zadarskih registarskih oznaka započela skretanje ulijevo, a da se prethodno nije uvjerila da tu radnju može obaviti bez opasnosti za druge sudionike i imovinu, oduzimajući prednost prolaska motociklu bez registarskih oznaka, kojim je upravljao 20-godišnjak, koji je dolazeći iz suprotnog smjera zadržavao svoj smjer kretanja, a dok se na motociklu kao putnik nalazio drugi 20-godišnjak.



Uslijed sudara obojica muškaraca koji su koristili zaštitne kacige, s motocikla su pala na kolnik. U prometnoj nesreći ozljede su zadobili vozač i putnik s motocikla te su vozilom Hitne medicinske pomoći prevezeni u Opću bolnicu Zadar gdje su im okvalificirane teške tjelesne ozljede te su zadržani na daljnjem liječenju. Policijski službenici su na mjestu događaja proveli očevid te je u tijeku daljnje kriminalističko istraživanje u cilju utvrđivanja svih relevantnih činjenica i okolnosti prometne nesreće - istakli su iz zadarske policije.