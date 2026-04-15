Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 87
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#IZBORI U MAĐARSKOJ
#RAT NA BLISKOM ISTOKU
#CIJENE
#DONALD TRUMP
#RAT U UKRAJINI
#Barkod
#DINAMO
#LIGA PRVAKA
#VOJNI ROK
#Vatreni
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
Biograd

U prometnoj nesreći teško stradali i vozač i putnik s motora. Vozačica automobila im oduzela prednost

policija ilustracija
Hrvoje Jelavić/PIXSELL, ilustracija
Autor
Frane Šarić
15.04.2026.
u 10:39

Policijski službenici su na mjestu događaja proveli očevid te je u tijeku daljnje kriminalističko istraživanje u cilju utvrđivanja svih relevantnih činjenica i okolnosti prometne nesreće - istakli su iz zadarske policije.

Jučer oko 17.40 sati u Biogradu, u Bukovačkoj ulici dogodila se prometna nesreća s teško ozlijeđenim osobama.
Provedenim očevidom sumnja se da je do prometne nesreće došlo kada je 46-godišnjakinja upravljajući automobilom zadarskih registarskih oznaka započela skretanje ulijevo, a da se prethodno nije uvjerila da tu radnju može obaviti bez opasnosti za druge sudionike i imovinu, oduzimajući prednost prolaska motociklu bez registarskih oznaka, kojim je upravljao 20-godišnjak, koji je dolazeći iz suprotnog smjera zadržavao svoj smjer kretanja, a dok se na motociklu kao putnik nalazio drugi 20-godišnjak. 

Uslijed sudara obojica muškaraca koji su koristili zaštitne kacige, s motocikla su pala na kolnik. U prometnoj nesreći ozljede su zadobili vozač i putnik s motocikla te su vozilom Hitne medicinske pomoći prevezeni u Opću bolnicu Zadar gdje su im okvalificirane teške tjelesne ozljede te su zadržani na daljnjem liječenju. Policijski službenici su na mjestu događaja proveli očevid te je u tijeku daljnje kriminalističko istraživanje u cilju utvrđivanja svih relevantnih činjenica i okolnosti prometne nesreće - istakli su iz zadarske policije.

Ključne riječi
prometna nesreća

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!