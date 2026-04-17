Strava na istoku Hrvatske: Kamionom udario tri žene, jedna poginula, on pobjegao

Teška prometna nesreća dogodila se sinoć u Babinoj Gredi, a u kojoj je jedna osoba smrtno stradala dok su dvije ozlijeđene. Naime, prometnu nesreću je oko 20.30 sati izazvao 40-godišnji vozač koji je upravljao teretnim automobilom njemačkih registarskih oznaka. Zbog kršenja prometnih propisa, u jednom je trenutku prešao vozilom na lijevu stranu kolnika te naletio na tri pješakinje koje su se kretale uz rub kolnika iz suprotnog smjera.

Nakon naleta vozač se nije zaustavio niti je pružio pomoć ozlijeđenima, već je napustio mjesto događaja. Nedugo nakon prometne nesreće, policajci su pronašli vozača kao i teretno vozilo koje se dovodi u vezu s ovom nesrećom. U prometnoj nesreći, 75-godišnjakinja je u bolnici preminula dok su 61-godišnjakinja i 47-godišnjakinja zadobile lake tjelesne ozljede.

Očevidom na mjestu događaja rukovodila je županijska državna odvjetnica, a slijedi daljnje kriminalističko istraživanje radi utvrđivanja svih okolnosti ove prometne nesreće, priopćila je PU vukovarsko-srijemska.