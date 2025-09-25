Naši Portali
PRIJAVLJEN 27-GODIŠNJAK

U poslovnom prostoru skrivao 63 paketa sa 66 kilograma konoplje

25.09.2025.
Nakon što je uhićen i priveden, ispitan je i kazneno prijavljen te mu slijedi i dovođenje pred suca istrage.

U velikim problemima našao se jedan 27-godišnjak kojeg je zagrebačka policija prijavila za zloporabu droge. Razlog je što mu policija pretragom poslovnog prostora koji koristi te vozila i kuće na području Susedgrada našla 63 paketa u kojima je bilo oko 66 kilograma konoplje. U pretragama je nađen i novac za koji policija sumnja da potječe od preprodaje droge.

Sumnja se da je 27-godišnjak na neutvrđeni način tijekom nekog vremena nabavljao veće količine konoplje, koju je prvo skladištio, zatim prepakiravao te dalje preprodavao. Nakon što je uhićen i priveden, ispitan je i kazneno prijavljen te mu slijedi i dovođenje pred suca istrage.

marihuana policija droga

