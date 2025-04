U posljednji trenutak spriječen napad Izraela na iranska nuklearna postrojenja! NYT objavio detalje drame

Američki predsjednik Donald Trump odlučio je povući podršku planiranom izraelskom napadu na iranska nuklearna postrojenja, koji bi zahtijevao logističku i vojnu podršku SAD-a. Izraelski premijer Benjaminu Netanyahuu napad je planirao izvesti već sljedećeg mjeseca, New York Times izvještava, pozivajući se na dužnosnike američke administracije i druge izvore upućene u situaciju.

Trump je odlučio povući podršku uslijed unutarnjih nesuglasica unutar vlastite administracije, a izraelskom premijeru tu je odluku prenio tijekom sastanka u Bijeloj kući početkom ovog mjeseca. Američki predsjednik najavio je kako će Sjedinjene Države pokrenuti pregovore s Iranom o novom sporazumu s ciljem sprječavanja razvoja nuklearnog oružja. Odluka o zaustavljanju izraelskog napada dolazi u trenutku kada Bijela kuća održava otvorene diplomatske kanale, kako s Izraelom, tako i s Teheranom. Iako Trump javno poručuje da želi postići "dogovor koji će spriječiti iransku atomsku bombu", iz Teherana zasad nema potvrde spremnosti na pregovore, što ostavlja prostora za sumnje u uspješnost ovakve strategije.

Za razliku od prethodne administracije, koja je otvoreno podržavala izraelsku obrambenu strategiju „preventivnog udara“, Trumpova Bijela kuća sve više pokazuje spremnost na izravne pregovore s američkim protivnicima, čak i ako to ide na štetu dugogodišnjih saveznika, piše The New York Times.



Izrael zabrinut, SAD podijeljen

Zabrinutost u Izraelu sve je izraženija, jer dio sigurnosnog aparata strahuje da bi Iran mogao iskoristiti trenutnu diplomatsku stanku kako bi dodatno unaprijedio svoj nuklearni program. Istovremeno, američka administracija suočava se s kritikama u Kongresu zbog nesklada između stavova Bijele kuće i Pentagona — dok neki visoki vojni dužnosnici i dalje zagovaraju oštriji pristup prema Teheranu.

Europske zemlje, koje su ranije bile potpisnice tzv. JCPOA sporazuma iz 2015. o iranskom nuklearnom programu, zasad ostaju suzdržane, no diplomati u Bruxellesu upozoravaju da bi svaki novi dogovor bez europske uključenosti dodatno narušio transatlantsku suradnju na području Bliskog istoka.