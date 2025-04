Širi se uznemirujuća snimka: Izraelski napadi sravnili naselja s obiteljima, ubijeno najmanje 25 ljudi

Palestinska civilna obrana objavila je u četvrtak da je u izraelskim zračnim napadima na šatore u kojima su smještene raseljene osobe ubijeno 25 ljudi na nekoliko lokacija u Pojasu Gaze.

"Najmanje 16 ljudi je ubijeno, većinom žena i djece, a još 23 ozlijeđeno nakon izravnog udara dvaju izraelskih projektila na nekoliko šatora u kojima su se smjestile raseljene obitelji u području Al-Mavasi u Han Junisu" na jugu tog palestinskog teritorija, rekao je za AFP glasnogovornik civilne obrane Mahmud Basal.

🚨BREAKING: In separate Israeli airstrikes tonight on tents sheltering displaced families in Gaza:



➤ Jabalia: 7 members of the Asila family were killed, 15 injured.



➤ Beit Lahia: 6 members of the Al-Atal family were killed. pic.twitter.com/VTJjlkFuds