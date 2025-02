U ovoj zemlji vlada 'hrvatska groznica': Tisuće u redu za hrvatsko državljanstvo, neki čekali i do tri godine

NEUGASIV POLITIČKI UTJECAJ

Četvrta godišnjica smrti Milana Bandića: Kako je vladao Zagrebom i zašto su ga birači obožavali?

"Nitko nije napravio takvu mrežu i to direktnog klijentelizma kakvu je napravio Bandić u Hrvatskoj. S tim se HDZ ni SDP, niti bilo koja druga stranka nije mogla mjeriti. Ona je bila vrlo osobna i na starinski način vrlo izravna. On je tako kontrolirao biračko tijelo. A to je tražilo veliku energiju i posvećenost", kazao je prof. Čular.