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PRIOPĆILI IZ MINISTARSTVA

U Osječko-baranjskoj županiji opet afrička svinjska kuga

Odvoz svinja iz Vardarca gdje je zabilježena svinjska kuga
Foto: David Jerkovic/PIXSELL
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Autor
Jolanda Rak Šajn
09.06.2026.
u 19:41

U petak će se u Osijeku održati radni sastanak nadležnih službi na kojem će se, temeljem prikupljenih informacija s terena, utvrditi daljnje mjere odgovora na pojavu bolesti.

U naselju Ivanovo na području općine Viljevo u Osječko-baranjskoj županiji u manjem svinjogojskom objektu potvrđen je virus afričke svinjske kuge (ASK), priopćili su iz Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i ribarstva.  Nakon pozitivnog laboratorijskog nalaza u Hrvatskom veterinarskom institutu, nadležne veterinarske službe započele su provedbu svih propisanih mjera suzbijanja i kontrole bolesti sukladno zakonodavstvu, a iste uključuju obvezno usmrćivanje svih prijemljivih životinja na objektu, njih 62 te njihovo neškodljivo uklanjanje.

U tijeku je provedba epidemiološkog istraživanja koje provodi veterinarska inspekcija Državnog inspektorata Republike Hrvatske radi utvrđivanja izvora zaraze i mogućih epidemioloških kontakata, kažu iz resornog ministarstva.

Objekt na kojem je potvrđena afrička svinjska kuga već se nalazi u zoni ograničenja III koja je prethodno određena zbog izbijanja afričke svinjske kuge, a Ministarstvo će dodatnim rješenjem odrediti zonu zaštite i zonu nadziranja unutar zone III gdje će se provoditi dodatne mjere kontrole i sprječavanja daljnjeg širenja bolesti.

U petak će se u Osijeku održati radni sastanak nadležnih službi na kojem će se, temeljem prikupljenih informacija s terena, utvrditi daljnje mjere odgovora na pojavu bolesti. Iz Ministarstva poručuju kako oni, Državni inspektorat, Hrvatski veterinarski institut i ovlaštene veterinarske organizacije kontinuirano provode mjere sprječavanja, ranog otkrivanja i suzbijanja afričke svinjske kuge. Tvrde da je sustav na visokoj razini spremnosti, a sve nadležne službe postupaju prema unaprijed utvrđenim protokolima.

Pozivaju se svi uzgajivači svinja na dosljedno poštivanje biosigurnosnih mjera, suradnju s nadležnim službama i žurno prijavljivanje svake sumnje na bolest ovlaštenom veterinaru u skladu s Naredbom o mjerama kontrole za suzbijanje afričke svinjske kuge u Republici Hrvatskoj.
Ključne riječi
Slavonija svinjogojci Afrička svinjska kuga

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