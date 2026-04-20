Foodcooltour 2026

U Osijeku rasprava o proizvodnji hrane i mikroplastici

Osijek: Šetnja uz rijeku Dravu
David Jerkovic/PIXSELL
Autor
Jolanda Rak Šajn
20.04.2026.
u 18:54

Na 2. Foodcooltour 23. i 24. travnja stižu najznačajniji europski i nacionalni autoriteti i stručnjaci iz područja sigurnosti hrane

Drugo izdanje konferencije Foodcooltour održat će se u Osijeku 23. i 24. travnja 2026. U središtu programa je rasprava o ambicioznim ciljevima borbe s klimatskim promjenama u kontekstu realnosti tržišta hrane, koja otvara pitanje može li EU istodobno provoditi Europski zeleni plan i pritom zadržati cjenovno prihvatljivu hranu. Stručnjaci će raspravljati jesu li u ljudskom mozgu doista pronađene količine mikroplastike usporedive s onima u plastičnoj žlici, odnosno kolika je stvarna razina unosa mikro i nanoplastike prehranom, a otvorit će se i pitanja o sigurnosti obroka naručenih online, o primjeni umjetne inteligencije, brendingu, investicijama i povezivanju poslovnih strategija, financija i znanja u kontekstu prehrambene sigurnosti te jačanju konkurentnosti domaće industrije na međunarodnom tržištu.

Uz domaćine, gradonačelnika Osijeka Ivana Radića i ravnatelja Hrvatske agencije za poljoprivredu i hranu (HAPIH) Hrvoja Hefera, u programu će sudjelovati i predsjednik Hrvatskog sabora Gordan Jandroković, izvršni direktor Europske agencije za sigurnost hrane (EFSA) dr. Nikolaus Kriz, potpredsjednik Vlade RH i ministar poljoprivrede, šumarstva i ribarstva David Vlajčić, predsjednica Odbora za poljoprivredu Hrvatskog sabora Marijana Petir, predstavnici Europske komisije (EK) i Organizacije za hranu i poljoprivredu Ujedinjenih naroda (FAO) te stručnjaci europskih regulatornih tijela poput Njemačkog saveznog instituta za procjenu rizika (BfR). Među panelistima bit će i predstavnici akademske zajednice, donositelja odluka, stručnjaci za ekonomiju, marketing, komunikaciju, IT...

– U Hrvatsku dolaze najznačajniji europski i nacionalni autoriteti i stručnjaci iz područja sigurnosti hrane na čelu s izvršnim direktorom EFSA-e Nikolausom Krizom, koji su jamac aktualnog, relevantnog i kvalitetnog sadržaja za sve koji su na bilo koji način povezani s proizvodnjom, preradom, pripremom i prodajom hrane. No, interes za našu konferenciju je i širi od toga, jer su teme o kojima raspravljamo važne ne samo za dionike sektora već i za sve građane, gospodarstvo i zajednicu – izjavio je čelnik HAPIH-a Hrvoje Hefer.

– Osijek se sve snažnije profilira kao jedan od ključnih europskih gradova za dijalog o sigurnosti hrane i budućnosti prehrambenog sustava. Kao sveučilišni centar i sjedište HAPIH-a, ne samo da ima znanje i institucije, već i kapacitet aktivno sudjelovati u oblikovanju europskih politika u ovom području – grad koji živi gostoprimstvo, povezuje ljude i ideje te se prirodno nameće kao domaćin velikih međunarodnih događanja – izjavio je gradonačelnik Radić. 

