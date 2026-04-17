Rafiol postao kulturno dobro: Jedna slastica spojila cijelu Dalmaciju

Rafiol ne poznaje granice među dalmatinskim gradovima – on ih briše, povezuje i pretvara u dugu, mirisnu i slasnu obalu. Od Trogira do Makarske, preko Šibenika i Imotskog, sve do Paga i Sinja – isti oblik, ista duša; različiti nazivi i bezbroj priča. Upravo u toj raznolikosti slastica sličnih, a opet drugačijih naziva – rafiola, rafijola, raviola i rafajola – u toj tihoj, gotovo nevidljivoj povezanosti, krije se snaga delicije koja nadilazi lokalne okvire i spaja dalmatinske gradove u jedinstvenu gastronomsku priču.



Ministarstvo kulture i medija Republike Hrvatske donijelo je odluku kojom umijeće pripreme rafiola, u svim njegovim inačicama, postaje kulturno dobro. Time nije zaštićen samo jedan recept nego i cijela mreža tradicija koje se protežu duž Jadrana, koje su utkane u svakodnevicu, blagdane i obiteljska okupljanja.