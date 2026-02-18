Glad naroda za pobjedama potiču oni koji su tom istom narodu u kosti i duše utjerali osjećaj poraza i žrtve

Pametan čovjek uvijek se zaustavi nadomak gluposti. Ali to zaustavljanje je napor da se izbjegne vrebajuća glupost i od tog se napora i sastoji inteligencija. Glup čovjek, naprotiv, u sebe nikada ne sumnja. Sebi djeluje razborito i otud mu ona zavidna mirnoća koja se gnijezdi u njegovu duhovnom siromaštvu. Kao što nema te sile koja će insekte istjerati iz njihove rupe, ni glupan se ne da izmjestiti iz svoje gluposti. Niti ga je moguće načas izvući iz zaslijepljenosti i malo ga prošetati, nagnavši ga da svoju ubogu viziju suoči s tananijim, tuđim gledištima. Glupan je takav za cijeli život i u njegovu glupost ne može se prodrijeti jer nema pukotina. Zato je Anatole France govorio da je glupan puno pogubniji od zlikovca, jer zlikovac neki put predahne od zla, ali glupan od gluposti nikad. Nije riječ o tome da je čovjek mase glup. Naprotiv, današnjeg pripadnika mase krase veće intelektualne sposobnosti nego ikad prije. Ali te mu sposobnosti ni po čemu ne pomažu. Uistinu, nejasno saznanje da ih posjeduje služi mu samo da se još dublje zatvori u sebe i da ih ne koristi.
Kekinova pjesma 'Hrvatska je raj na zemlji' je humor, parodija i satira, sve ono za što Plenković nema nimalo smisla
Upozorenje Europi da se mora hitno pripremiti na mogući scenarij: 'Zastrašujuće je, ali izvedivo'
Stigao ultimatum Srbiji: Traži se izručenje osumnjičenika za ubojstvo Jean-Michela Nicoliera
U slobodi se i prijetnje oslobode. Dobivali smo ih, kao i zabrane, prestanak ugovora dogovoren s ministricom
'Iako smo prije baratali brojkom od 1,6 milijuna Amerikanaca hrvatskog podrijetla, ima nas oko milijun'
VIDEO Robot Rinno: Ja sam iz Imotskog, a sada sam stacioniran u Zagrebu. Kaj oćeš da ti nekaj velim na zagrebačkom?
Slučaj ‘Dabro od zlata’: tko pjeva, zlo ne misli? I tko zapravo ne misli?
Prošlogodišnje Dabrino mahnitanje kalašnjikovom njegov je koalicijski partner Ivan Penava tada nazvao odlikom bećara, stilom života te oznakom časti, unatoč mogućnosti da te igrom slučaja izrešeta potpredsjednik Vlade hodaš li noću na pogrešnome mjestu, mučen nesanicom ili, primjerice, u šetnji sa psom
Mađarski vapaj Janafu, dobra hrvatska reakcija i ministarstvo blesavog hoda
Hrvatska samo želi da u ovoj situaciji, kad je jasno da ne stoje mađarske teze o nepouzdanosti Janafovih kapaciteta i cijena, svi shvate i počnu tretirati Janaf kao ozbiljan pravac dobave koji može i treba nadomjestiti ovisnost o ruskoj Družbi
Hrebak se povukao, ali odnosi u koaliciji trajno su narušeni
Tragičar ove utakmice tako je ispao prvi HSLS-ovac Dario Hrebak koji je, izgleda, još jednom bez uspjeha zaprijetio praznom puškom
Putin udarom na aplikaciju neće popraviti imidž tigra od papira na bojnom polju
Restrikcije prema Telegramu, koji koristi 94 milijuna ruskih građana (60 posto), znače dublje potonuće Rusije u cenzuru i zatiranje slobode govora, kad već nema stvarnog pluralizma
Politička histerija valja se Hrvatskom, samo još nije zahvatila Hrvate
Ništa se strašno doista ne događa, nema razbijenih glava, političkih prijetnji, vojske na ulicama, pojačane prisutnosti policije. Ne, Hrvatska se jednostavno svadi o – pjesmama
Jeffrey Epstein ili zašto je nemoguće upokojiti vampira
Nabrajanje svih tih imena u zimu 2026. ima smisao u prikrivanju onoga najvažnijeg - imena Donalda Trumpa. Pod svim tim odvratnim muškim spolovilima, reakcionarnim i progresivnim, obrezanim i neobrezanim, krštenim i nekrštenim, nastoji se skriti ono jedno, koje se kanilo zadovoljavati trinaestogodišnjim djevojčicama
Za najbolji interes djeteta bitan je štambilj, a ne i je li kupljeno ili mu se ne zna majka
U Ukrajini po cijenama prije rata trebalo je izdvojiti od 45.000 do 60.000 eura, a od čega surogat majke zarađuju od 13 do 18 tisuća eura po djetetu, te se u Ukrajini godišnje rađa od 2000 do 4000 djece putem surogatstva, otprilike pola za inozemne naručitelje
Dok Srbi i Bošnjaci plaćaju lobiste, Plenković to za BiH i Hrvate radi pro bono
U toj ponižavajućoj borbi za naklonost Washingtona poželjni su svi, od američkih senatora i kongresnika do Trumpovih odvjetnika, partnera za golf i prijatelja iz šoubiznisa. Čak i Melanijine rodbine
Golem je jaz između velike Bačićeve ambicije i stanja na terenu
Dok Bačić predstavlja revolucije i 'ključne zakone' za idućih 30 godina, na terenu se vode bitke zbog šume, plaže, puta...
Stepinac ulog u vatikanskoj politici prema pravoslavlju
Povijest će Stepinca pamtiti kao čovjeka koji je bio znak osporavanja za života, a ostao je to, očito, i desetljećima nakon smrti. Likovanje domaćih ljevičara na ovu nuncijevu izjavu, koji koriste istu retoriku kao i velikosrpska politika, kao i likovanje Beograda, dovoljno govore o tome da nikakvog pomirenja nema niti će ga biti u dogledno vrijeme