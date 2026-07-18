Kontroverzni srpski reper priveden u Crnoj Gori: Kažnjen je, a evo što je komentirao

Srpski reper Dragomir Despić (33), poznat kao Desingerica, priveden je u noći na petak u Sutomoru tijekom policijske kontrole kluba u kojem je nastupao, prenosi Blic. Prema priopćenju crnogorske policije, on i još dvojica srpskih državljana, M.J. (24) i S.Lj. (33), odvedeni su radi utvrđivanja identiteta. Budući da nisu imali osobne dokumente, kažnjeni su s po 200 eura. Kako piše isti medij, Desingerica je kratko komentirao: "Svatko radi svoj posao."

Policijska akcija otkrila je i brojne druge nepravilnosti. U klubu je zatečeno čak 11 maloljetnika kako konzumiraju alkohol, zbog čega će protiv pravne i odgovorne osobe biti pokrenut prekršajni postupak sukladno Zakonu o javnom redu i miru. Utvrđeno je i da je jedna osoba radila bez dozvole. Zbog svih prekršaja, nadležne inspekcije izrekle su odgovornima kazne u ukupnom iznosu od 11.200 eura.

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Ovaj incident događa se u vrijeme dok u Crnoj Gori traje online peticija za zabranu Desingericinih nastupa. Peticija je pokrenuta nakon kontroverznog nastupa u Budvi, gdje je mašinicom za šišanje brijao glave mladićima u publici, što je izazvalo zgražanje dijela javnosti. Inicijatori oštro osuđuju, kako navode, normalizaciju takvog sadržaja i pozivaju na zaštitu mladih od štetnih uzora koji narušavaju kulturne vrijednosti. Podsjetimo, sličan performans izveo je i u Hrvatskoj.

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*dijelom uz pomoć AI