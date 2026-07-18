Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 88
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#SLAVEN BILIĆ
#SP 2026.
#Vatreni
#TOPLINSKI VAL
#MARKO LIVAJA
#RAT NA BLISKOM ISTOKU
#DONALD TRUMP
#CIJENE
#Barkod
#RAT U UKRAJINI
#DINAMO
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
POLICIJA OTKRILA NEPRAVILNOSTI

Kontroverzni srpski reper priveden u Crnoj Gori: Kažnjen je, a evo što je komentirao

Beograd: Predstavljen žiri glazbenog natjecanja Pinkove zvezde
Foto: Antonio Ahel
1/10
VL
Autor
Vecernji.hr
18.07.2026.
u 13:21

Kontroverzni srpski reper Dragomir Despić, poznatiji kao Desingerica, priveden je tijekom nastupa u Sutomoru

Srpski reper Dragomir Despić (33), poznat kao Desingerica, priveden je u noći na petak u Sutomoru tijekom policijske kontrole kluba u kojem je nastupao, prenosi Blic. Prema priopćenju crnogorske policije, on i još dvojica srpskih državljana, M.J. (24) i S.Lj. (33), odvedeni su radi utvrđivanja identiteta. Budući da nisu imali osobne dokumente, kažnjeni su s po 200 eura. Kako piše isti medij, Desingerica je kratko komentirao: "Svatko radi svoj posao."

Policijska akcija otkrila je i brojne druge nepravilnosti. U klubu je zatečeno čak 11 maloljetnika kako konzumiraju alkohol, zbog čega će protiv pravne i odgovorne osobe biti pokrenut prekršajni postupak sukladno Zakonu o javnom redu i miru. Utvrđeno je i da je jedna osoba radila bez dozvole. Zbog svih prekršaja, nadležne inspekcije izrekle su odgovornima kazne u ukupnom iznosu od 11.200 eura.

VIDEO Novi šokantni performans srpskog glazbenika! Pogledajte što je radio mladiću u Vodicama
Beograd: Predstavljen žiri glazbenog natjecanja Pinkove zvezde
1/8

Ovaj incident događa se u vrijeme dok u Crnoj Gori traje online peticija za zabranu Desingericinih nastupa. Peticija je pokrenuta nakon kontroverznog nastupa u Budvi, gdje je mašinicom za šišanje brijao glave mladićima u publici, što je izazvalo zgražanje dijela javnosti. Inicijatori oštro osuđuju, kako navode, normalizaciju takvog sadržaja i pozivaju na zaštitu mladih od štetnih uzora koji narušavaju kulturne vrijednosti. Podsjetimo, sličan performans izveo je i u Hrvatskoj.

Alka Vuica: Kada mi je mama umirala, molila sam palijativni tim da dođe pomoći. Petnaest dana nitko nije došao
*dijelom uz pomoć AI

Ključne riječi
Crna Gora uhićenje Dragomir Despić reper Desingerica showbiz

Komentara 3

Pogledaj Sve
SI
Sivooki
13:46 18.07.2026.

Bio u Hrvatskoj i to radio. Ah, di ćemo mi kao ti Crnogorci...!? Kod nas je sloboda, možeš i zastavu iz neke stvari vaditi...mi znamo što je "performance"! A jadni Crnogorci...tko će im objasniti umjetnost...?!

HH
Hrvoje Hrk !!
13:27 18.07.2026.

hahahaaa 200 eura a lik je pun ko brod ...to ko da nama netko napiše kaznu od 2 centa 😶‍🌫️🙃

Avatar Mr.Rabbit
Mr.Rabbit
13:51 18.07.2026.

Lod nas je "performerima" sve dozvoljeno i mo'š brijat lude glave bez problema. Uostalom koliko je obrijanih č.tnika u Hrvatskoj, to im dođe kao znsk raspoznavanja

Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!