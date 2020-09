U Karlovcu zaratili ugostitelji i grad: Izmišljaju pravila, zabranjuju nam svirke, šalju inspektore...

Karlovačka Turistička zajednica, Grad i Ceh ugostitelja najavili su promotivnu akciju "Na pivo u Karlovac" u koju se uključilo niz kafića nudeći i živu svirku na terasama, razne kvizove, nastupe DJ-eva... Sve kako bi se, umjesto Dana piva otkazanih zbog korone, nešto ipak događalo na kraju ljeta. I već se dobro zahuktalo, a onda su u neke kafiće počele stizati inspekcije i policija propitujući legalnost svirki, radno vrijeme, razinu buke...

Društvene su mreže uzavrele i nastao je rat među ugostiteljima, a jedan je na Facebooku objavio kako su prijavu inspekcijama poslali "vlasnici eminentnog karlovačkog cajkaškog kluba i nekoliko karlovačkih noćnih klubova". U prijavi tvrde da kafići ne smiju imati svirke na otvorenom te se spominje radno vrijeme, minimalni tehnički uvjeti, troškovi poslovanja... Koliko je situacija postala napeta govori i činjenica da je vlasnik urbanog noćnog kluba koji je jedan od potpisnika prijave ustvrdio da je prevaren, da mu je potpis praktički krivotvoren jer mu je, kazao je, kolega koji je inicirao prijavu rekao da je to prijedlog koji će poslati samo Gradu kako bi dogovorili sastanak o radu ubuduće.

- Žao mi je što se to dogodilo, što sam išta potpisao jer za sve ima posla - rekao je.

No, šteta je već učinjena.

- Otkazao sam sve nastupe koje sam dogovorio do kraja akcije. Ne želim sudjelovati u ovoj shizofrenoj situaciji u kojoj nas s jedne strane zovu da organiziramo događanja, a s druge prijavljuju i opstruiraju. Zato gasimo glazbu, sve samo da ne ugrozimo egzistenciju noćnih klubova koji su nas optužili da im nezakonito oduzimamo posao, što je netočno - kazao nam je Tihomir Ivka, vlasnik kafića, koji je uz to poručio Gradu da uvede red odlukom o broju svirki koje mjesečno smiju imati.

Svirke je otkazao i ugostitelj Željko Godač, i to na dvije lokacije.

- Kod nas inspekcije nisu našle nepravilnosti. Znamo da iza svega stoji vlasnik jednog noćnog kluba koji se u ovoj situaciji, kada svi imamo isto radno vrijeme, nije snašao pa opstruira druge - kazao je ugostitelj koji je najavio i pravne posljedice za potpisnike prijave.

U Gradu su pojasnili da ugostitelji koji sudjeluju u akciji nisu u prekršaju te da svi, noćni klubovi i kafići, temeljem odluke Stožera civilne zaštite, do 7. rujna mogu raditi do ponoći. No, ugostitelji kažu da su nakon svega upozoreni da svirke na otvorenom mogu održavati do 22 sata te da će Inspektorat to kontrolirati.