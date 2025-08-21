Kako je na Poljsku uspio pasti ruski dron Geranij? Prošao je cijelu ukrajinsku obranu

Jučer je na oko 100 km od granice s Ukrajinom, ali i na oko 40 km od zračne baze Minsk Mazowiecki pao, prema svemu sudeći, ruski dron Geranij. - Trenutno službe istražuju tri scenarija: ruski dron, krijumčarski dron i čin sabotaže koji se možda dogodio na poljskom teritoriju, rekao je potpredsjednik vlade i ministar nacionalne obrane Władysław Kosiniak-Kamysz, misleći na objekt koji je pao u Lublinskoj regiji. Na pitanje je li se moglo raditi o dronu Shahed, odgovorio je da se ne smije isključiti nijedna hipoteza. Na ruskim kanalima, međutim, nalazi se da je doista riječ o Geraniju, ali koji je nešto preuređen što sugerira da je let bio namjeran a pri tome su razotkrivene i neke slabosti u europskoj obrani. Incident u gradu Osiny u županiji Łuków dogodio se u noći s utorka na srijedu. Policija je primila dojavu o "eksploziji" u gradu Osiny u županiji Łuków. Potpredsjednik vlade i ministar nacionalne obrane Władysław Kosiniak-Kamysz govorio je o tom slučaju tijekom konferencije za novinare. - Upravo sam primio najnovija izvješća operativnog zapovjednika Regionalnih oružanih snaga; lublinski vojvoda je na licu mjesta. Zajedno s generalom Marekom Sokołowskim, glavnim zapovjednikom, analizirali smo cijelu situaciju , rekao je Kosiniak-Kamysz. Naime, da bi ruski dron doletio u Poljsku, morao bi preletjeti cijei teritorij Ukrajine. A on je branjen sustavom SkyFortress koji su ukrajinski inženjeri osmislili prije godinu dana i uspješno ga ugradili u svoju obranu.

- Što se tiče izvješća operativnog zapovjednika u vezi zračnog prostora, jutros sam ga primio. Prema preliminarnoj analizi, radarski sustavi nisu zabilježili nikakva kršenja zračnog prostora, što ne znači da to nećemo provjeriti. I to je jedna od hipoteza koje se moraju uzeti u obzir, rekao je poljski ministar. Ukrajina ima mrežu od gotovo 10.000 akustičnih senzora razasutih po zemlji koji lociraju ruske dronove i šalju informacije o njihovoj putanji vojnicima na terenu koji ih obore. Koncept, nazvan SkyFortress, odnosno Nebeska tvrđava, razvila su dva ukrajinska inženjera u garaži koji su postavili mikrofon i mobitel na stup visok dva metra kako bi osluškivali jednosmjerne bespilotne letjelice. Svaki senzor košta oko 400 do 500 dolara, rekao je, što sugerira da cijela mreža košta manje od para raketa za sustav protuzračne obrane Patriot. Sustav je, dakle, jednostavan, a oslanja se na prepoznavanje karakterističnog zvuka iranskog drona Shahed odnosno ruskog Geranija koji je na temelju njega nastao. Ovo je razlog zbog kojeg Ukrajinci ipak uspijevaju oboriti dobar dio dronova koje Rusi pošalju na njihove gradove. Problem ostaje što ih Rusi 'štancaju' u nevjerojatnim količinama pa su i napadi sve masovniji. No, kako je ovaj Geranij prošao cijeli ovaj sustav i dospio u Poljsku čiju je protuzračnu obranu očito prošao također bez problema? Prvi odgovor može se naći na ruskim kanalima. Na ovom dronu promijenjen je motor te zvuk nije takav koji prepoznaje ukrajinski SkyFortress. Odnosno, izmijenjen je ispušni sustav koji mijenja frekvenciju zvuka dronova motora i zavarava obrambeni sustav.

Police officers secure the area, after an unidentified object fell and exploded in a cornfield overnight, according to Polish authorities, in the village of Osiny, eastern Poland, August 20, 2025. REUTERS/Kacper Pempel Photo: KACPER PEMPEL/REUTERS Foto: KACPER PEMPEL/REUTERS

Drugo je pitanje kako je prošao protuzračnu obranu zemlje koja se hvali kako troši puste milijarde upravo na obranu. Poljsko ratno zrakoplovstvo trenutno ima 48 zrakoplova F-16, 12 FA-50 i 11 potpuno operativnih MiG-29. Zemlja ima zrakoplove za rano upozoravanje Saab 340 AEW za otkrivanje ciljeva na malim visinama. U okviru programa Barbara raspoređuje se radarski sustav na balonima. Poljska ima zajedničku NATO-ovu misiju zračnih patrola, a zrakoplovi iz drugih zemalja Saveza raspoređuju se u zračne baze u zemlji radi poboljšanja sigurnosti. Konkretno, prije dva tjedna pet njemačkih borbenih zrakoplova Eurofighter raspoređeno je u 23. zračnoj bazi Minsk Mazowiecki nedaleko koje je dron i pao. No, Poljaci ne mogu pokriti cijelu svoju granicu zemaljskim radarima za otkrivanje ciljeva na malim visinama, jer bi to zahtijevalo postavljanje radara na udaljenosti od 30-50 km jedan od drugoga, kako pojašnjavaju na ukrajinskom portalu Defence-UA. Poljska također ne drži svoju protuzračne obranu u stanju borbene spremnosti, a ona je i dalje namijenjena točkastoj obrani. Stoga je zračna komponenta protuzračne obrane u suprotstavljanju takvoj prijetnji glavna. Odnosno, trebalo bi držati jedan zrakoplov za nadzor prostora u zraku tri do šest sati, što je točno koliko jednom Geraniju treba da preleti iz Rusije u Poljsku, a onda i još jedan par na tlu, što se čini sasvim mogućim. Pogotovo jer se, osim dva poljska vlastita AWACS zrakoplova, u Poljskoj trenutno nalazi i australski E-7A. Međutim, takva odluka mogla bi zahtijevati uvođenje ograničenja letova u poljskom pograničnom području na dubini od 40-50 km. A stalni letovi zrakoplova za nadzor svake noći mogli bi iscrpiti resurs njihove opreme u prilično kratkom vremenu, navodi se u analizi ukrajinskog portala.