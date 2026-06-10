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KOLIKO IH JE PREVIŠE

Sigurno ih viđate posvuda: Postali su prava 'pošast' u trgovinama

Autor
Jolanda Rak Šajn
10.06.2026.
u 21:52

Jesu li proizvodi s dodatkom, odnosno visokim udjelom proteina uistinu korisni za kontrolu težine i zdravlje ili je prehrambena industrija samo pronašla novu 'zlatnu koku'?

Proteinski jogurti, pločice, pudinzi, kruhovi, kolači, tjestenine, shakeovi, snackovi... gotovo nema trgovine u kojoj ih ne nalazimo, dok nas s digitalnih platformi bombardiraju receptima i narudžbenicama za svakodnevnu "high" dozu. Oduvijek se zna da su proteini ključni makronutrijenti, neophodni za izgradnju mišića i regeneraciju našeg tkiva, no posljednjih godina dižu se na pijedestal i po pitanju sitosti, kontrole težine i podrške imunološkom sustavu te postaju "posvuduša" prehrambene industrije koja je u njima našla "zlatnu koku". Prema ekonomskim istraživanjima, vrijednost globalnog tržišta proizvoda s visokim udjelom proteina iznosi više od 55 milijardi dolara, a predviđa se da će se do 2034. godine gotovo udvostručiti, uz visoku godišnju stopu rasta (CAGR) od 8 do 14%, ovisno o segmentu (poput gotovih proteinskih napitaka i zamjenskih obroka). Nove potrošačke navike, rastuća svijest o zdravlju, fitnessu i aktivnom starenju, inovacije i prilagodba proizvoda, rast e-trgovine i digitalnog marketinga, širenje segmenta sportske prehrane te "lijekova" za suzbijanje apetita poput Ozempica, samo su neki od razloga zbog kojih se samo u posljednjih pet godina "proteinski kolač" globalno vrijednosno upeterostručio.

Ključne riječi
trendovi prehrana

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