Nakon tri desetljeća ponovno plovi: Rusi su modernizirali nuklearnu bojnu krstaricu

Nakon gotovo tri desetljeća izvan pogona, ruski nuklearni bojna krstarica Admiral Nahimov ponovno je zaplovila Bijelim morem, označavajući značajan trenutak za Rusku mornaricu. Brod, koji je posljednji put bio na moru 1997. godine, prošao je opsežnu modernizaciju i popravke, a sada se očekuje da će postati vodeći brod ruske flote, preuzimajući ulogu od svog sestrinskog broda Piotra Velikog. Ovaj povratak potvrđuje ambicije Rusije da ojača svoju pomorsku moć u vrijeme globalnih tenzija i složenih geopolitičkih izazova.

Admiral Nahimov, dio klase Kirov (poznate u Rusiji kao Projekt 1144.2 Orlan) porinut je 1986. i u službi od 1988., brod je 1992. dobio ime po slavnom ruskom admiralu Pavlu Stepanoviču Nahimovu. Smješten u Sjevernoj floti, ova krstarica od 28.000 tona provela je posljednjih 28 godina uglavnom u suhom doku brodogradilišta Sevmash u Severodvinsku, gdje su radovi na njegovoj modernizaciji započeli ozbiljno tek 2014. godine, piše The WarZone.

Put do ovog trenutka bio je prepun prepreka. Iako je prvotno predviđeno da će modernizacija biti završena do 2018., rokovi su se više puta pomicali – na 2019., 2020., 2021., pa sve do 2024. godine. Tek ove godine, nakon ponovnog aktiviranja dva nuklearna reaktora u veljači, brod je konačno započeo morske probe, označavajući prekretnicu u dugogodišnjem projektu.

At last..heavy nuclear cruiser «Admiral Nakhimov» left SevMash shipyard for sea-trials after refurbishing. The ship spent more than 25 yrs at the shipyard.

📸 Courtesy: L.Alekseeva

Modernizacija Admirala Nahimova bila je ambiciozan pothvat s ciljem pretvaranja ovog broda u jedan od najmoćnijih površinskih borbenih brodova na svijetu. Ključni element modernizacije bila je ugradnja čak 174 vertikalne lansirne cijevi, što bi brod učinilo platformom s najvećim brojem takvih sustava u usporedbi s bilo kojim drugim ratnim brodom ili podmornicom. Za usporedbu, kineski razarač tipa 55 ima 112 ćelija, dok američki razarači klase Arleigh Burke Flight III i krstarice klase Ticonderoga imaju 96 odnosno 122 ćelije. Od tih 174 cijevi, 78 je namijenjeno za moderne ruske krstareće rakete, uključujući podzvučni Kalibr, nadzvučni Oniks i hipersonični Zircon, koji je, prema nekim izvorima, već testiran u borbi u Ukrajini.

Preostalih 96 cijevi predviđeno je za protuzračne rakete sustava S-300FM Fort, s mogućnošću uključivanja raketa iz kopnenog sustava S-400 za poboljšanu sposobnost protiv balističkih projektila. Osim toga, planirana je ugradnja osam sustava Pantsir-M za obranu na kratkim udaljenostima, iako trenutni podaci upućuju na to da je ugrađeno samo šest takvih sustava. Senzorska oprema također je nadograđena, uključujući nove radarske sustave i moderniji top AK-192M koji zamjenjuje stariji sovjetski AK-130. Međutim, ostaje nejasno jesu li svi planirani sustavi oružja i senzora doista ugrađeni te u kojoj mjeri su operativno spremni.

The nuclear-powered battlecruiser Admiral Nakhimov of Project 11442M went out to sea for first stage of sea trials after repairs and deep modernization. This was reported to TASS by a source in the shipbuilding industry.

Povratak Admirala Nahimova u službu dolazi u ključnom trenutku za Rusku mornaricu, koja se suočava s izazovima poput vjerojatnog povlačenja nosača zrakoplova Admiral Kuznjecov i odustajanja od planova za novu klasu "super-razarača". Očekuje se da će Admiral Nahimov postati središnji element budućih ruskih pomorskih operacija, posebice u Sjevernoj floti. No, unatoč ovom uspjehu, modernizacija Admirala Nahimova baca svjetlo na šire izazove s kojima se Rusija suočava u obnovi svoje mornarice. Planovi za sličnu modernizaciju Piotra Velikog sada su upitni, a postoje naznake da bi ovaj brod mogao biti povučen iz službe. Dvije druge jedinice klase Kirov, Admiral Ušakov i Admiral Lazarev, već su odavno povučene i poslane na otpad.