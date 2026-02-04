Inflacija u Austriji u siječnju gotovo prepolovljena

Kako je u srijedu izvijestio Austrijski zavod za statistiku “Statistik Austria” u svom preliminarnom izvješću, inflacija u siječnju 2026. godine je u Austriji “značajno pala” i iznosi 2 posto. Riječ je o smanjenju za 0,7 postotnih bodova u odnosu na siječanj 2025. godine. To je najniža stopa inflacije od prosinca 2024. godine. Navedenu vijest odmah su prenijeli gotovo svi austrijski mediji. Za neke od njih je ona bila iznenađenje, jer još u prosincu 2025. godine, odnosno samo mjesec dana prije, stopa inflacije u Austriji iznosila je 3,8 posto. Kako su u srijedu objavili stručnjaci Statistik Austrije, niža stopa inflacije u siječnju ove godine, u usporedbi s 2025. godinom, prvenstveno je posljedica “kraja tzv. baznog učinka za električnu energiju i općeg pada cijena energije”.

“Ublažavajući učinak na pad inflacije imali su električna energija, plin, ulje za loženje i gorivo, kao i industrijska roba”, rekla je glavna direktorica Statistik Austrije Manuela Lenk. Uz obrazloženje: Pad cijena od 4,9 posto u energetskom sektoru smanjio je stopu inflacije za 1,2 postotna boda u usporedbi s prethodnim mjesecom (prosinac 2025.). To je, između ostalog, posljedica kraja baznog učinka “kočnice” koju je država povukla, vezano uz gornju granicu cijena električne energije, koja je istekla početkom 2025. godine, smanjenog poreza na energiju u siječnju ove godine i smanjenih državnih subvencija za obnovljive izvore energije. Prema podacima Austrijskog zavoda za statistiku, cijene industrijske robe u siječnju ove godine porasle su samo za 0,8 posto, u usporedbi sa siječnjem 2025. godine. Cijene usluga porasle su za 3,8 posto.

Dakle, nastavile su i dalje poticati inflaciju, međutim njihov je utjecaj na inflaciju, u odnosu na prethodne mjesece, bio znatno manji. U 2025. godini stope inflacije za usluge bile su znatno iznad 4 posto, zbog čega su imale i znatno veći utjecaj na ukupnu stopu inflacije, nego što je to sada, napominju stručnjaci. Preliminarno izvješće za siječanj 2026. godine također pokazuje da su, kako navodi list “Die Presse”, cijene hrane, duhana i alkohola i u siječnju porasle za 2,7 posto, ali znatno manje, i ne tako naglo kao u siječnju 2025., što je imalo manji utjecaj na stopu inflacije u siječnju ove godine. Kako piše austrijski dnevni list “Kleine Zeitung” istek raznih državnih subvencija u siječnju prošle godine doveo je do naglog porasta inflacije u Austriji.

Te su subvencije bile privremeno uvedene nakon ogromnog povećanja cijena na energetskim tržištima uslijed napada Rusije na Ukrajinu i kasnijih sankcija Zapada, uvedenih Rusiji. U veljači 2022. godine, samo nekoliko mjeseci nakon ruske invazije na Ukrajinu, inflacija je do listopada te godine porasla u Austriji na čak 11 posto. Rekordni iznos dosegnula je u siječnju 2023. godine s 11,2 posto. Od tada je inflacija u ovoj alpskoj zemlji u polakoj, silaznoj putanji. Austrija se je još od 2023. godine stalno borila s visokom stopom inflacije, koja je često bila dvostruko viša od prosjeka eurozone. U prosincu 2024. godine međugodišnja mjesečna stopa inflacije konačno je pala na 2,0 posto, ciljanu razinu Europske središnje banke.

Ali, samo na kratko. Već u siječnju 2025., zbog ukidanja državnih subvencija na električnu energiju, inflacija je odmah skočila na 3,2 posto. U prosincu 2025., odnosno samo još prije mjesec dana, iznosila je 3,8 posto. Prethodnih mjeseci ponekad je bila i 4,0 ili iznad 4 posto. Statističari navode, kako je godišnja inflacija u Austriji prošle godina iznosila 3,6 posto. Nakon današnje objave Statistik Austrije da je u siječnju ove godine stopa inflacije 2 posto, odmah su se oglasili ne samo ekonomski stručnjaci i analitičari nego i austrijski politički vrh. Austrijski kancelar i čelnik Narodne stranke (ÖVP) Christian Stocker je rekao kako preliminarna procjena Statističkog zavoda Austrije potvrđuje stav Vlade. “Vidi se preokret trenda”, istakao je austrijski kancelar. Stocker je napomenuo da poskupljenje “ne samo da gubi na dinamici, već se je vratilo na razinu koja pruža pouzdanost i ljudima u svakodnevici donosi osjetno olakšanje”.

Ministar gospodarstva iz Narodne stranke (ÖVP) Wolfgang Hattmannsdorfer je rekao kako vidi “razlog za optimizam, ali ne i razlog za popuštanje”. “Prekinuli smo inflacijsku krizu”, rekao je austrijski potkancelar i čelnik Socijaldemokratske stranke (SPÖ) Andreas Babler. “Nastavit ćemo s politikom pouzdanog rješavanja problema. Ciljane cjenovne intervencije, pravedna konsolidacija proračuna i strateška industrijska politika, vratit će ponovno Austriju na pravi put”, poručio je ministar financija, socijaldemokrat (SPÖ) Markus Marterbauer. “Značajan pad poskupljenja potvrđuje da zavrčemo ispravne slavine. Ovaj put moramo doseljeno nastaviti i nastaviti ćemo ga”, naglasila je austrijska ministrica vanjskih poslova i čelnica liberala Neosa Beate Meinl-Reisinger.

Austrijski Institut za napredne studije (IHS) u Beču je također reagirao na siječanjski pad inflacije, snizivši u ponedjeljak svoju prethodnu procjenu inflacije u Austriji za 2026. godinu s 2,5 na 2,2 posto. Tako je sada znatno bliža onoj ciljanoj vrijednosti Europske središnje banke od 2 posto. Ono čemu se se sada nadaju ne samo analitičari i političari nego i brojni Austrijanci koji sve glasnije “stenju” pod teretom stalnih poskupljenja je, da će se “siječanjski trend padajuće stope inflacije nastaviti”.