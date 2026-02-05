Naši Portali
SKANDALOZNO

Opet pogrešna rak dijagnoza: Austrijanka (48) u Grazu ostala bez zdravog dijela pluća

Autor
Snježana Herek
05.02.2026.
u 12:32

Odvjetnica je rekla kako su posljedice krive dijagnoze za njenu klijenticu "teške i trajne": kirurški ožiljak dug 15 do 17 centimetara sa stalnom utrlulošću okolnog tkiva, značajno smanjena fizička izdržljivost i teška, psihička tjeskoba

Još se nije ni stišala bura negodovanja i opće zgražanje u Austriji nakon vijesti da je 30-godišnjakinji u Sveučilišnoj klinici Kepler (KUK) u Linzu, glavnom gradu pokrajine Gornje Austrije greškom izvađena zdrava maternica, nakon pogrešne sumnje u tumor, a već je izbio novi skandal, s fatalnim posljedicama. Ovaj put u Grazu, glavnom gradu austrijske pokrajine Štajerske. Austrijska televizija ORF i ostali mediji u četvrtak izvještavaju o novom medicinskom skandalu u Austriji, u čijem se je središtu našla 48-godišnja Austrijanka iz Graza. Ona je zbog krivo dijagnosticiranog raka, ostala bez zdravog dijela pluća. Prva je o skandalu izvijestila austrijska privatna televizija "Servus TV". U svom izvješću TV ističe kako je 48-godišnjakinja dopremljena u rujnu 2024. godine s vrućicom, groznicom i s  teškom fizičkom slabošću u Pokrajinsku, sveučilišnu kliniku u Grazu. Kako bi se utvrdilo o čemu se radi, liječnici su pacijentici napravili CT prsnog koša. Nalaz je navodno pokazao određene upalne promjene, ali ne i znakove tumora. Potom je napravljena biopsija i uzorak tkiva je poslan u klinički laboratorij na patohistološku analizu (PHD).

Patohistološki nalaz bio je navodno pozitivan i označavao je prisustvo malignih (kancerogenih) stanica u analiziranom uzorku tkiva. Dijagnoza je glasila: rak pluća (adenokarcinom). Liječnici su potom pacijentici preporučili hitnu operaciju i uklanjanje tumoroznog tkiva. Kako se je u Sveučilišnoj klinici u Grazu moralo duže čekati da se dođe na red za operaciju,  liječnici su 48-godišnjakinji savjetovali da ode na operaciju u neku drugu bolnicu, što je ona i učinila. Otišla je u privatnu kliniku gdje je dobila brzi termin i odmah je operirana. Tek nakon operacijskog zahvata, kako je za austrijsku televiziju ORF rekla pacijentičina odvjetnica Karin Prutsch-Lang postalo je jasno da je riječ o krivoj dijagnozi i da 48-godišnjakinja uopće nije imala rak pluća.

Zgrožena saznanjem da joj je izvađen zdravi dio pluća i da adenokarcinom zapravo nikada nije ni imala, Austrijanka je potražila pravnu pomoć. Njena odvjetnica Prutsch-Lang "jasno vidi odgovornost" Sveučilišne klinike, Graz, da je njenoj klijentici zbog pogrešne dijagnoze odstranjen dio važnog ljudskog organa i traži novčanu odštetu od KAGesa, Štajerske bolničke udruge u koju spada i Sveučilišna klinika u Grazu. Odvjetnica 48-godišnjakinje je za TV ORF rekla kako su posljedice krive dijagnoze za njenu klijenticu "teške i trajne": kirurški ožiljak dug 15 do 17 centimetara sa stalnom utrlulošću okolnog tkiva, značajno smanjena fizička izdržljivost i teška, psihička tjeskoba. Kako je napomenula, njena je klijentica iz straha od smrti, zbog dijagnoze rak na plućima, prije operacije napisala oproštajna pisma svojoj obitelji. Sudski postupak i utvrđivanje krivca ili krivaca za skandalozno medicinsko postupanje je u tijeku.  

Zbog istrage koja još uvijek traje i složenosti slučaja, ni Pokrajinska, sveučilišna klinika u Grazu niti Štajerska bolnička udruga KAGes, kojoj navedena Klinika pripada nisu htjeli komentirati slučaj 48-godišnjakinje za televiziju ORF. Što se to događa u posljednje vrijeme u Austriji ? Bolnički laboratoriji sve su češće na meti javnosti i na stranicama "crnih kronika", pišu domaći mediji, uz izvješća o medicinskim skandalima s fatalnim posljedicama. U prvom slučaju, kada je 30-godišnjakinji u Sveučilišnoj klinici Kepler u Linzu greškom izvađena zdrava maternica, do pogreške je došlo pri analizi u kliničkom laboratoriju. Istraga je pokazala, da je uzorak tkiva mlade žene navodno bio "kontaminiran" uzorkom neke druge pacijentice, što je rezultiralo "lažnim, pozitivnim rezultatom". U ovom, novo otkrivenom skandaloznom slučaju u Grazu iz 2024. godine, krivci se još traže. Oni će se vjerojatno i naći, ali okrnjeno povjerenje austrijskih građana, u bolnice, laboratorije i medicinsko osoblje teže je vratiti nego što se prvotno misli.
Ključne riječi
pluća operacija dijagnoza rak Graz Austrija

