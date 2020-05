U Hrvatsku su počeli stizati prvi turisti: Svaki treći gost izabrao zimmer frei, svaki peti hotel

Čuti se s nekim na sjevernom Jadranu u petak i jučer dva su različita doživljaja. Nije protekli vikend donio neke velike turističke brojke. Štoviše, gostiju je trenutačno i nešto manje nego prije tridesetak dana, ali subota i nedjelja ipak su donijele dašak turističkog šušura, a onda i zrno optimizma.

– Da, malo je živnulo. Imamo deset otvorenih hotela, a za vikend nam je stiglo 140 gostiju, 25 iz inozemstva i ukupno ih je 160 – kažu u Turističkoj zajednici Opatije i podsjećaju da u tom gradu svi hoteli i većina ugostitelja u inat bolesti COVID-19 do kraja mjeseca daju popuste, neki i točno 19 posto.

Kvarnerska rivijera ponajviše je osjetila da se turistički interes počinje buditi. Na nedalekom Krku, recimo, grad Krk izabralo je 19 gostiju, 15 domaćih, dvoje Talijana, po jedan Slovenac i Nijemac te jedan vikendaš iz inozemstva.

– Eto, neki ipak dolaze... – prokomentirat će prve turističke laste u TZ-u Grada Krka.

Trenutačno je, inače, u Hrvatskoj 12.500 gostiju, s tim da su u subotu i nedjelju došla 4242. Najviše je, očekivano, domaćih, kojih je na Jadran proteklog vikenda otišlo 2821. Slovenaca je 22, a Nijemaca dva posto. Na području Primorsko-goranske županije rasporedilo ih se 865, odnosno 20 posto, u Istri ih je 17 posto, a u Zadarskoj županiji 14 posto. Među novopridošlima koji su se odmah i prijavili u eVisitor dominiraju “pravi” turisti.

Naime, svaki treći gost (njih 1405) odsjeo je u obiteljskom smještaju, hotele je izabralo njih 22 posto, isto ih je toliko odsjelo u kućama i stanovima za odmor, a ostatak se rasporedio po kampovima i drugim oblicima smještaja. Ukupno je gostiju, pritom, otprilike tisuću manje nego 10. travnja, kad je turista bilo oko 13.500. No to je i logično jer su mnogi od njih na Jadranu do tada boravili tjednima i jenjavanje zaraze iskoristili su da odu kućama.