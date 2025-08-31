Naši Portali
Dalibor Milas
Autor
Dalibor Milas

U Hrvatskoj se u pravilu jedne žrtve komemoriraju, a druge prešućuju

U Vodicama upaljene svijeće za žrtve totalitarnih režima
Dusko Jaramaz/PIXSELL
31.08.2025. u 19:52

Najveća hrvatska tragedija jest što profesionalni domoljubi društvo i dalje drže zakopano u rovovima

Europski dan sjećanja na žrtve totalitarnih režima zamišljen je kao civilizacijski korektiv: dan u kojem Europa kleči pred mrtvima kako bi živima dala lekciju. U hrvatskoj praksi taj datum, međutim, prerasta u paradoks. Dok Europa govori o svim žrtvama fašizma, nacizma i komunizma, kod nas društveno-politički mainstream komemorira tek dio njih, najčešće samo žrtve komunizma. Predstavnici Vlade i Crkve deklarativno osuđuju sve totalitarizme, ali kada dođe trenutak da se spomenu ustaški zločini, nastaje tišina. Slično vrijedi i za lijevi spektar, koji ne želi priznati da je Jugoslavija bila totalitarna tvorevina.

