Bubaš: 'Brojke nisu sjajne, danas je 76 novozaraženih'. Uskoro nove preporuke

U Hrvatskoj su jučer zabilježena 53 nova slučaja zaraze, a jedna je osoba umrla, a od trenutno ukupno 934 oboljelih 91 se osoba nalazi u bolnicama.

9:13 - Pomoćnica ravnatelja HZJZ-a, Marija Bubaš, gostovala je u Novom danu N1 televizije i komentirala porst broja zaraženih koronavirusom kao i mogućnost uvođenja strožih mjera.

"Brojke nisu sjajne, danas je 76 novozaraženih. To je porast, nije neočekivan, puls terena govori da možemo očekivati takav jedan blagi porast", rekla je Bubaš, dodavši da su okupljanja raznih vrsta i povoda, smanjenje fizičkog razmaka i nepridržavanje propisanih mjera uvelike pridonijeli povećanju broja zaraženih.

9:08 - U Požeško-slavonskoj županiji trenutno ima 70 aktivnih slučajeva zaraze korona virusom (COVID-19). U kućnoj izolaciji se nalazi 66 osoba te su 4 osobe hospitalizirane. U samoizolaciji se nalazi 541 osoba. Ukupno je testirano 2449 osoba, na posljednjem testiranju bilo je 112 uzoraka te su dva uzorka pozitivna na korona virus (COVID-19). Tijekom dana će se nastaviti s testiranjem kontakata zaraženih osoba kao i svih suspektnih osoba.

8:41 - Kako bi zaštitili svoje klijente od širenja bolesti iz jedne dubrovačke teretane su na Facebooku i na vratima teretane objavili kako sumnjaju na zarazu kod svojih nekoliko članova te da će biti zatvoreni najmanje 15 dana. Navodno je i ova zaraza potekla od svadbe koja je bila krajem lipnja u Zagrebu gdje je bilo nekoliko Dubrovčana. Tako je jedan od posjetitelja svadbe, kako doznaje Dubrovački dnevnik, bio u kontaktu s osobom iz fitness studija gdje se također pojavila zaraza, javlja Dubrovački Dnevnik.

8:40 - Prema podacima Stožera civilne zaštite, u posljednja 24 sata, na području Virovitičko-podravske županije testirano je 20 osoba. Njihovi nalazi su negativni.

7:00 - Ministar zdravstva Vili Beroš rekao je u srijedu kako su veća okupljanja apsolutno velik rizik za širenje virusa i da se treba pridržavati svih propisanih mjera te dodao kako se neće zabraniti takva okupljanja nego eventualno revidirati preporuke Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo.

"U zadnjih oko dva tjedna imamo stalno nove izazove, prvo je to bio import iz nekih susjednih zemalja, zatim su to bili noćni klubovi, a sada su to obiteljska okupljanja i tu imamo veliki broj novooboljelih", rekao je Beroš gostujući u Dnevniku HRT-a.

Dodao je da tu nema razlike između vjenčanja, proslave krizmi, mature ili nečeg drugog, ili događanja poput sportskih natjecanja.

"Svako ono okupljanje gdje imamo više ljudi na kupu predstavlja određeni rizik", rekao je ministar Beroš.

"Sada razmatramo mogućnost mijenjanja, revidiranja preporuka Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo koje se upravo odnose na ova okupljanja. Isto se odnosi na, recimo, vođenje evidencije, na mjerenje temperature prije samog održavanja takvog skupa. Isto tako, apsolutne potrebe dezinfekcije, ali i nadzora" pojasnio je Beroš i dodao da će, ako te mjere ne poluče rezultate, onda poduzimati neke druge potrebne mjere kojima će se nastojati ograničiti širenje virusa.

Capak: Nove preporuke do kraja tjedna

Ravnatelj Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo Krunoslav Capak potvrdio je da će nove, oštrije preporuke do kraja tjedna biti gotove. "Nadamo se da će već ovaj vikend biti implementirane", istaknuo je za Dnevni RTL-a te istaknuo da zasad neće biti smanjenja broja ljudi na svadbama.

Neće se zatvarati ni noćni klubovi koji su također bili žarište.

"Pažljivo pratimo situaciju, taj se broj smanjio, a s druge strane su kontrole urodile plodom pa nemamo više izvještaje da se nešto negativno događa ili da se ljudi ne drže mjera. S odlukom o zatvaranju na nacionalnoj razini ćemo pričekati". rekao je Capak.