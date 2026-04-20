FOTO Policija upala u ilegalni klub u Zagrebu: Pogledajte nevjerojatan ulov

Policijski službenici Policijske uprave zagrebačke, u suradnji s inspektorima Državnog inspektorata i carinskim službenicima, proveli su raciju u zatvorenom ugostiteljskom objektu na području Trešnjevke. Tijekom akcije legitimirane su i provjerene 52 osobe. Kod šest osoba pronađene su i oduzete manje količine droge (kokain, amfetamin, MDMA i konoplja).

Svi su dovedeni u službene prostorije na kriminalističko istraživanje, a protiv njih će biti podnesen optužni prijedlog nadležnom Općinskom prekršajnom sudu zbog prekršaja iz Zakona o suzbijanju zlouporabe droga. Kod jedne osobe pronađeno je i oduzeto oružje - teleskopska palica, dva rasklopna noža i dva spreja s nadražujućom tvari. Osoba je privedena zbog prekršaja iz Zakona o nabavi i posjedovanju oružja građana, javlja PU zagrebačka.

Inspektor Državnog inspektorata izdao je rješenje 55-godišnjaku kojim mu se zabranjuje obavljanje neregistrirane ugostiteljske djelatnosti. Objekt je nakon toga zatvoren i zapečaćen. U sklopu kriminalističkog istraživanja nad 55-godišnjakom i 41-godišnjakom, za koje se sumnja da su organizatori zabava u tom prostoru, obavljene su pretrage zatvorenog ugostiteljskog objekta, njihovih domova, pripadajućih prostorija te osobnih automobila.

Kod 41-godišnjaka pronađena je vrećica s oko 5 grama konoplje, protiv kojeg će biti podnesen optužni prijedlog zbog prekršaja iz Zakona o suzbijanju zlouporabe droga. Kod 55-godišnjaka je pronađena znatno veća količina različitih droga. Popis je dug - 18 medicinskih šprica s oko 5 ml ekstrakta smole konoplje, tri posude s ukupno oko 650 ml ekstrakta ulja smole konoplje, 5,44 grama kokaina (u četiri paketića), 3,74 grama amfetamina, paketić s 0,43 grama kokaina, tri tablete MDMA, 11,20 grama konoplje, 30 ml tekuće droge GBL, 10,40 grama sušenih gljiva koje sadrže psilocibin i dodatna plastična posudica s oko 20 ml ekstrakta ulja konoplje.

Pronađen je i određeni iznos novca. S obzirom na količinu, način pakiranja i vrste droga, policija sumnja da je sve bilo namijenjeno daljnjoj preprodaji. Nakon dovršenog kriminalističkog istraživanja, 55-godišnji osumnjičenik predan je pritvorskom nadzorniku, dok je protiv njega podnesena kaznena prijava Općinskom kaznenom državnom odvjetništvu u Zagrebu zbog sumnje u počinjenje kaznenog djela neovlaštene proizvodnje i prometa drogama, javlja PU zagrebačka.