Šef Applea Tim Cook odlazi nakon 15 godina: Zna se tko će ga naslijediti

Tim Cook, direktor koji je doveo Apple do toga da postane tvrtka vrijedna 4 bilijuna dolara i definirao njegov identitet u eri nakon Stevea Jobsa, odlazi s mjesta izvršnog direktora, priopćio je Apple u ponedjeljak. John Ternus, Appleov viši potpredsjednik za hardverski inženjering, preuzet će dužnost izvršnog direktora s učinkom od 1. rujna. Cook će postati izvršni predsjednik Appleovog upravnog odbora i ostat će izvršni direktor do kraja ljeta kako bi se osigurala nesmetana tranzicija, priopćila je tvrtka.

"Bila mi je najveća privilegija u životu biti izvršni direktor Applea i imati povjerenje da vodim tako izvanrednu tvrtku", rekao je Cook u priopćenju za javnost.

Vijest dolazi usred niza promjena u Appleovim izvršnim redovima krajem 2025., uključujući odlaske šefa za umjetnu inteligenciju, voditelja odjela za politiku i jednog od vodećih dizajnera.

Cook, koji je postao izvršni direktor Applea 2011. godine nakon što je bio glavni operativni direktor, bio je odgovoran za razvoj Applea izvan okvira nekoliko proizvoda po kojima je tvrtka u početku bila poznata, poput Maca, iPoda i iPhonea. Pod Cookovim vodstvom, Apple je postao značajan igrač u novim područjima poput zabave, zdravlja i nosive elektronike, javlja CNN.