Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 4
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#IZBORI U MAĐARSKOJ
#RAT NA BLISKOM ISTOKU
#CIJENE
#DONALD TRUMP
#RAT U UKRAJINI
#Barkod
#DINAMO
#LIGA PRVAKA
#VOJNI ROK
#Vatreni
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
PROMJENE

Šef Applea Tim Cook odlazi nakon 15 godina: Zna se tko će ga naslijediti

NG HAN GUAN/REUTERS
Autor
Maša Ilotić Šuvalić
21.04.2026.
u 00:02

Vijest dolazi usred niza promjena u Appleovim izvršnim redovima krajem 2025., uključujući odlaske šefa za umjetnu inteligenciju, voditelja odjela za politiku i jednog od vodećih dizajnera.

Tim Cook, direktor koji je doveo Apple do toga da postane tvrtka vrijedna 4 bilijuna dolara i definirao njegov identitet u eri nakon Stevea Jobsa, odlazi s mjesta izvršnog direktora, priopćio je Apple u ponedjeljak. John Ternus, Appleov viši potpredsjednik za hardverski inženjering, preuzet će dužnost izvršnog direktora s učinkom od 1. rujna. Cook će postati izvršni predsjednik Appleovog upravnog odbora i ostat će izvršni direktor do kraja ljeta kako bi se osigurala nesmetana tranzicija, priopćila je tvrtka.

"Bila mi je najveća privilegija u životu biti izvršni direktor Applea i imati povjerenje da vodim tako izvanrednu tvrtku", rekao je Cook u priopćenju za javnost.

Vijest dolazi usred niza promjena u Appleovim izvršnim redovima krajem 2025., uključujući odlaske šefa za umjetnu inteligenciju, voditelja odjela za politiku i jednog od vodećih dizajnera.

Cook, koji je postao izvršni direktor Applea 2011. godine nakon što je bio glavni operativni direktor, bio je odgovoran za razvoj Applea izvan okvira nekoliko proizvoda po kojima je tvrtka u početku bila poznata, poput Maca, iPoda i iPhonea. Pod Cookovim vodstvom, Apple je postao značajan igrač u novim područjima poput zabave, zdravlja i nosive elektronike, javlja CNN.
Ključne riječi
Apple Tim Cook

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!