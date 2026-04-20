PIJETET PREMA ŽRTVAMA JASENOVCA

Grlić Radman: 'Crna Gora ne gradi mostove, nego kopa rovove'

Sandra Veljković
20.04.2026.
u 18:46

Hrvatski šef diplomacije Gordan Grlić Radman kritizira poteze susjeda u pokušaju 'politizacije Jasenovca'

Iskazivanje pijeteta žrtvama Jasenovca nužno je i moralno obvezujuće, no politički krugovi koji to čine u Crnoj Gori ne djeluju iskreno, nego s ciljem produbljivanja političkih podjela i zaoštravanja odnosa dviju država, rekao je jučer hrvatski šef diplomacije Gordan Grlić Radman.

– To je politika koja ne gradi mostove, nego kopa rovove, izjavio je Grlić Radman u Zagrebu. Crnogorska skupština najavila je da će danas simboličnim programom obilježiti Dan sjećanja na žrtve genocida u logorima Jasenovcu, Mauthausenu i Dachau, prvi put otkako je u lipnju 2024. usvojena rezolucija o Jasenovcu.

Hrvatski ministar vanjskih i europskih poslova naglasio je da sve hrvatske institucije svake godine iskazuju pijetet prema žrtvama ustaškog režima tijekom Drugog svjetskog rata. To je nužno i moralno obvezujuće, rekao je, ali i dodao da politički krugovi u Crnoj Gori koji su pokrenuli obilježavanje imaju najmanje prava govoriti o Jasenovcu jer se, kako tvrdi, identificiraju s četničkim nasljeđem i negiraju genocid u Srebrenici. Prema njegovim riječima, ti krugovi ne iskazuju stvarni pijetet prema žrtvama, nego djeluju prije svega u interesu svojih politika, čiji je cilj pogoršati odnose između Hrvatske i Crne Gore te nanijeti štetu proeuropskim i procrnogorskim snagama.

Grlić Radman ponovio je da se Crna Gora mora suočiti s mračnom prošlošću devedesetih, tijekom koje su njezini državljani sudjelovali u napadima na Dubrovnik te, kako je rekao, pljačkali, ubijali i odvodili civile u logor Morinj. Također je podsjetio da su dobrosusjedski odnosi jedno od temeljnih načela Europske unije poručivši da Crna Gora mora dokazati da je istinski predana članstvu u EU.

Nakon usvajanja rezolucije, hrvatsko Ministarstvo vanjskih i europskih poslova uputilo je prosvjednu notu Crnoj Gori te nepoželjnima proglasilo Andriju Mandića, zastupnika Milana Kneževića i potpredsjednika vlade Aleksu Bečića. Mandić i Knežević povezani su sa strankama nekadašnjeg proruskog Demokratskog fronta, na čiju je inicijativu rezolucija i donesena.
Goran Grlić Radman Crna Gora Jasenovac

Komentara 1

SS
simpatican.simpa
19:27 20.04.2026.

Brzo skužili.

Zagrepčanin otvorio dušu, priznao ono od čega svi strepe: 'Molimo Boga da nam ne dođu neki nenadani troškovi'

Sve veći troškovi stanovanja i najma u Hrvatskoj, osobito u Zagrebu i Splitu, potaknuli su val reakcija građana koji tvrde da velik dio plaće odlazi na osnovne troškove te da je samostalan život sve teže održiv. Podaci Državnog zavoda za statistiku potvrđuju rast cijena, pa je prosječna cijena kvadrata novog stana u Hrvatskoj u drugom polugodištu 2025. iznosila 2885 eura, dok je u Zagrebu dosegnula 3436 eura.

