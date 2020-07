Capak: Nakon izbora nismo ništa mijenjali

O situaciji s koronavirusom govorilo se u večerašnjoj emisiji Otvoreno na HRT-u gdje su gostovali ravnatelj Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo Krunoslav Capak, načelnica Kriznog stožera Ministarstva zdravstva Maja Grba-Bujević, član Znanstvenog savjeta Vlade Gordan Lauc te koordinator javnozdravstvenih akcija SDP-a Saša Srića.

Rasprava se razvila nakon pitanja testira li Hrvatska dovoljno na koronavirus.

– Puno smo pričali o testiranju, u protekla 24 sata smo testirali 1247 osoba, to su brojevi i kada smo testirali u prvom valu. Struka je jasno zauzela stav koga treba testirati, puno se o tome razgovaralo. Mi smo stava i dalje da je ovo dovoljno testiranja i da ništa ne bi doveli povećanim brojem testiranja. Nećemo te kriterije zasad mijenjati – rekla je Maja Grba-Bujević.

No, s njom se ne slaže Saša Srića koji je upitao koji su to stručnjaci rekli da ne treba više testiranja.

– Premali je broj testiranja. Svjesni smo situacije, mi smo predzadnja država po broju testiranja, politička odluka je to bila, prije izbora smo imali jako mali broj zaraženih i oboljelih, onda se dogodila eskalacija, što će biti za tjedan dana – kaže Srića.

Capak kaže kako ništa nisu mijenjali nakon izbora u testiranju.

– Testiramo prema kriterijima koje su donijeli hrvatski stručnjaci. Možete vi puno metaka ispucati, a da ne pogodite cilj. Mi dosta dobro pogađamo cilj. Kad bi proširili te kriterije, to bi bilo skupo, a neučinkovito napadanje virusa – kaže Capak.

I Gordan Lauc smatra kako nije potrebno više testirati.

– Različite države imaju različite pristupe. Pitanje je što želimo postići. Pogubili smo se što je naš konačni cilj. U Hrvatskoj je trenutno broj pozitivnih na testovima oko 3 posto. Jedna Florida ima 20 posto pozitivnih, Florida bi morala puno više testirati jer imaju veći broj zaraženih. U Hrvatskoj je i dalje mali broj zaraženih. S većim brojem testiranja mi bismo pronašli još neke ljude, a bi li to bitno promijenilo situaciju, ne bi. U jednom trenutku sam i ja rekao kad bi mogli svakoga testirati svaki tjedan, to bi bilo idealno. Ali to nam uistinu ne treba – rekao je Lauc.