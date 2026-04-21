Srpski ministar posjetio Mladića u zatvoru. Traži da izađe na slobodu na liječenje

Ministar pravosuđa Srbije Nenad Vujić posjetio je 20. travnja haškog osuđenika Ratka Mladića te zatražio od Rezidualnog mehanizma da mu se omogući liječenje na slobodi iz humanitarnih razloga. Mladić, koji služi doživotnu kaznu zatvora zbog genocida i zločina protiv čovječnosti počinjenih tijekom rata u Bosni i Hercegovini, prema riječima ministra nalazi se u ozbiljnom zdravstvenom stanju. Vujić je nakon posjeta izjavio kako njegovo stanje “zahtijeva ozbiljan tretman”, piše Radio Slobodna Europa.

"Obavijestio sam sve u Haagu i tražimo puštanje na liječenje iz humanih razloga. Postoje svi uvjeti za to, a Srbija je spremna dati i dodatna jamstva ako bude potrebno", rekao je Vujić, dodajući da će o slučaju komunicirati i s Ujedinjenim narodima. Zahtjevi za privremeno puštanje Mladića i ranije su odbijani. U studenome 2025. tražio je izlazak iz zatvora kako bi prisustvovao komemoraciji bliskog člana obitelji, no taj je zahtjev odbijen uz obrazloženje da nije dovoljno opravdan. Ranije, u lipnju iste godine, njegova obrana zatražila je prijevremeno puštanje zbog navodne terminalne bolesti i kratkog očekivanog životnog vijeka, no Mehanizam je i taj zahtjev odbio, navodeći da Mladić prima odgovarajuću i sveobuhvatnu medicinsku skrb.

Ratko Mladić uhićen je u Srbiji u svibnju 2011., nakon gotovo 16 godina skrivanja, te je ubrzo izručen sudu u Haagu. Pravomoćno je osuđen 2021. godine po 10 od 11 točaka optužnice, uključujući genocid nad oko 8.000 Bošnjaka u Srebrenici 1995. godine, progon i prisilna premještanja civila diljem BiH, teroriziranje stanovništva tijekom opsade Sarajeva te uzimanje pripadnika UN-ovih snaga za taoce.