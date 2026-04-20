Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 226
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#IZBORI U MAĐARSKOJ
#RAT NA BLISKOM ISTOKU
#CIJENE
#DONALD TRUMP
#RAT U UKRAJINI
#Barkod
#DINAMO
#LIGA PRVAKA
#VOJNI ROK
#Vatreni
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
BRANIO JU JE DO KRAJA

Par labudova uginuo na Bundeku nakon napada psa: 'Tamo su već desetak godina, bili su poput Klepetana i Malene'

Poslijepodne na jezeru Bundek
Foto: Igor Soban/PIXSELL
1/4
Autor
Lorena Posavec
20.04.2026.
u 20:26

Građani koji su se ondje zatekli nisu skrivali tugu, osobito jer je riječ o paru labudova koji je na tom jezeru živio godinama

Par labudova uginuo je na Bundeku nakon napada psa. Jedan od njih pokušao je obraniti partnericu, no tragičan ishod na kraju je bio koban za oboje. Djelatnik Dumovca ubrzo je stigao na mjesto događaja nakon dojave o ozlijeđenom labudu te ga prevezao u Oporavilište za divlje životinje Zoološkog vrta Grada Zagreba. Bio je u vrlo teškom stanju nakon napada, a unatoč pruženoj pomoći, kasnije je uginuo. "Labud je bio u jako lošem stanju. Imao je teške ozljede. Na dva je mjesta imao slomljeno krilo. Nije mogao stati na noge jer mu je najvjerojatnije bila oštećena kralješnica. Veterinar mu je očistio otvorene rane i dao mu potrebnu terapiju – analgetike i antibiotike, no unatoč tome ubrzo je podlijegao ozljedama", objavili su iz Dumovca.

U međuvremenu je stigla i nova dojava građanke o još jednom labudu kojem je bila potrebna pomoć. Kada su djelatnici Dumovca zajedno s vatrogascima stigli na Bundek, zatekli su potresan prizor. "Jutros je priča dobila dramatičan nastavak. Nazvala nas je sugrađanka koja nam je rekla da je na jezeru još jedan labud kojem je potrebna pomoć. Nadali smo se da ćemo bar njega moći spasiti! Kontaktirali smo zagrebačke vatrogasce i s njima krenuli na intervenciju. Na Bundeku nas je dočekao šok! Tijelo labuda plutalo je na vodi. Na obali smo ga predali higijeničarskoj službi", napisali su u objavi.

Foto: Screenshot/Facebook

Građani koji su se ondje zatekli nisu skrivali tugu, osobito jer je riječ o paru labudova koji je na tom jezeru živio godinama. Njihova povezanost dirnula je mnoge, a cijela priča dodatno je pogodila javnost. "Rekli su nam da je riječ o paru labudova koji je na jezercetu već desetak godina. Neki su njihovu ljubavnu priču usporedili i s onom roda Klepetana i Malene. Kazali su nam da je labud u subotu branio partnericu od pasa te da je ona nakon napada pobjegla na jezero. Nažalost, napad pasa za oboje je na kraju bio fatalan. Nadamo se da će nakon ovog slučaja ljudi držati pse na povodcu na svim gradskim javnim površinama gdje je to obvezno, te na drugim mjestima gdje bi njihovi psi izraženog plijenskog nagona mogli napasti druge životinje!", napisali su djelatnici Dumovca.

Ključne riječi
napad psa labudovi Bundek

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Zagreb: Pogled na gradske ulice sa 17 kata hotela Westin
3
EMOTIVNA ISPOVIJEST

Zagrepčanin otvorio dušu, priznao ono od čega svi strepe: 'Molimo Boga da nam ne dođu neki nenadani troškovi'

Sve veći troškovi stanovanja i najma u Hrvatskoj, osobito u Zagrebu i Splitu, potaknuli su val reakcija građana koji tvrde da velik dio plaće odlazi na osnovne troškove te da je samostalan život sve teže održiv. Podaci Državnog zavoda za statistiku potvrđuju rast cijena, pa je prosječna cijena kvadrata novog stana u Hrvatskoj u drugom polugodištu 2025. iznosila 2885 eura, dok je u Zagrebu dosegnula 3436 eura.

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!