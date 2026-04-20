Par labudova uginuo na Bundeku nakon napada psa: 'Tamo su već desetak godina, bili su poput Klepetana i Malene'

Par labudova uginuo je na Bundeku nakon napada psa. Jedan od njih pokušao je obraniti partnericu, no tragičan ishod na kraju je bio koban za oboje. Djelatnik Dumovca ubrzo je stigao na mjesto događaja nakon dojave o ozlijeđenom labudu te ga prevezao u Oporavilište za divlje životinje Zoološkog vrta Grada Zagreba. Bio je u vrlo teškom stanju nakon napada, a unatoč pruženoj pomoći, kasnije je uginuo. "Labud je bio u jako lošem stanju. Imao je teške ozljede. Na dva je mjesta imao slomljeno krilo. Nije mogao stati na noge jer mu je najvjerojatnije bila oštećena kralješnica. Veterinar mu je očistio otvorene rane i dao mu potrebnu terapiju – analgetike i antibiotike, no unatoč tome ubrzo je podlijegao ozljedama", objavili su iz Dumovca.

U međuvremenu je stigla i nova dojava građanke o još jednom labudu kojem je bila potrebna pomoć. Kada su djelatnici Dumovca zajedno s vatrogascima stigli na Bundek, zatekli su potresan prizor. "Jutros je priča dobila dramatičan nastavak. Nazvala nas je sugrađanka koja nam je rekla da je na jezeru još jedan labud kojem je potrebna pomoć. Nadali smo se da ćemo bar njega moći spasiti! Kontaktirali smo zagrebačke vatrogasce i s njima krenuli na intervenciju. Na Bundeku nas je dočekao šok! Tijelo labuda plutalo je na vodi. Na obali smo ga predali higijeničarskoj službi", napisali su u objavi.

Građani koji su se ondje zatekli nisu skrivali tugu, osobito jer je riječ o paru labudova koji je na tom jezeru živio godinama. Njihova povezanost dirnula je mnoge, a cijela priča dodatno je pogodila javnost. "Rekli su nam da je riječ o paru labudova koji je na jezercetu već desetak godina. Neki su njihovu ljubavnu priču usporedili i s onom roda Klepetana i Malene. Kazali su nam da je labud u subotu branio partnericu od pasa te da je ona nakon napada pobjegla na jezero. Nažalost, napad pasa za oboje je na kraju bio fatalan. Nadamo se da će nakon ovog slučaja ljudi držati pse na povodcu na svim gradskim javnim površinama gdje je to obvezno, te na drugim mjestima gdje bi njihovi psi izraženog plijenskog nagona mogli napasti druge životinje!", napisali su djelatnici Dumovca.