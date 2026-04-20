NOVI PRAVILNICI

Vlajčić jača otpornost mini sirana, ribara, mljekara...

Tribunj: Ribari se vra?aju svojim svakodnevnim obvezama
Foto: Hrvoje Jelavic/PIXSELL
Autor
Jolanda Rak Šajn
20.04.2026.
u 21:20

Državnom potporom od 10 milijuna eura nadoknadit će se gubici svinjogojaca uzrokovani ASK-om do 2027. i potaknuti obnova proizvodnje

Ministar poljoprivrede, šumarstva i ribarstva David Vlajčić danas je predstavio sedam prijedloga propisa koji su, kako je ustvrdio, usmjereni na jačanje otpornosti i konkurentnosti poljoprivrednog i ribarskog sektora, ublažavanje posljedica kriznih poremećaja, poticanje modernizacije proizvodnje te osiguravanje održivog upravljanja resursima i usklađenosti s europskim zakonodavnim okvirom. Predloženim Programom potpore za uspostavu kratkih lanaca opskrbe 2026. – 2028. vrijednim 1,8 milijuna eura potiče se razvoj modela opskrbe s najviše jednim posrednikom između proizvođača i krajnjeg potrošača, čime se omogućuje izravniji plasman poljoprivredno-prehrambenih proizvoda, veća dodana vrijednost za proizvođače te bolja dostupnost lokalnih proizvoda potrošačima. Po projektu će se moći ostvariti od 15 do 100 tisuća eura, uz financiranje do 100% prihvatljivih troškova.

Državnom potporom u vrijednosti 10 milijuna eura nadoknadit će se gubici svinjogojaca uzrokovani afričkom svinjskom kugom (ASK) do 2027., potaknuti obnova proizvodnje i očuvanje sektora. Povećavaju se i sredstva za mliječno govedarstvo zbog narušenog proizvodnog potencijala, s 200 na 300 tisuća eura u ovoj godini, a izmjenama i dopunama Mjere 4. dodatno uređuju uvjeti za rad uzgojnih udruženja, za što je osigurano 1,1 milijun eura. Pravilnikom o sufinanciranju nabave opreme za proizvodnju sira i mliječnih proizvoda u 2026. i 2027. u vrijednosti od milijun eura podupire se modernizacija mini sirana i povećanje kapaciteta malih proizvođača. Maksimalni iznos potpore iznosi 30 tisuća eura po korisniku. Intenzitet potpore iznosi do 65% prihvatljivog troška, a za ulaganja mladih poljoprivrednika do 80%.

Pravilnikom o izmjenama i dopunama Pravilnika o provedbi Nacionalne strategije za provedbu Školske sheme voća i povrća te mlijeka i mliječnih proizvoda uvode se jasniji kriteriji za odobravanje dobavljača, preciznije definiraju referentna razdoblja za određivanje cijena te pojednostavljuje administracija, uz povećanje transparentnosti sustava. Za provedbu Školske sheme do 2029. je osigurano više od 14 milijuna eura, većinom iz europskih sredstava. Za privremeni prestanak ribolovnih aktivnosti okružujućim mrežama plivaricama – srdelarama, ribarima se zbog ograničenja ribolova za svibanj ove godine osigurava nadoknada gubitaka, što je dio šireg programa vrijednog 21,2 milijuna eura do kraja 2028. Novi Pravilnik o sportskom i rekreacijskom ribolovu na moru koji je već prošao javno savjetovanje donosi pak usklađivanje s europskim i međunarodnim obvezama, uključujući uvođenje elektroničke dostave podataka dnevne evidencije o ulovu i dodatne mjere za održivo upravljanje resursima.

EMOTIVNA ISPOVIJEST

Zagrepčanin otvorio dušu, priznao ono od čega svi strepe: 'Molimo Boga da nam ne dođu neki nenadani troškovi'

Sve veći troškovi stanovanja i najma u Hrvatskoj, osobito u Zagrebu i Splitu, potaknuli su val reakcija građana koji tvrde da velik dio plaće odlazi na osnovne troškove te da je samostalan život sve teže održiv. Podaci Državnog zavoda za statistiku potvrđuju rast cijena, pa je prosječna cijena kvadrata novog stana u Hrvatskoj u drugom polugodištu 2025. iznosila 2885 eura, dok je u Zagrebu dosegnula 3436 eura.

