Capak promijenio stav: Nećemo ograničavat vjenčanja, ali nema ljubljenja, nema pladnjeva...

Ravnatelj Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo Krunoslav Capak otkrio je kako ipak neće zabraniti održavanje svadbi.

– Poznata je činjenica da je bilo nekoliko vjenčanja gdje se dogodilo više zaraza. Danas primamo vijesti od prošlog vikenda, što se događalo. Stožer je danas naširoko raspravljao o toj temi i odlučili smo da u ovom trenutku nećemo ograničavati, nećemo zatvarati, nismo ni mislili, nego da ćemo razmisliti o novim preporukama, o tome da se vodi evidencija, da se daju preporuke da se međusobno ne rukuje, ne čestita, ne ljubi, da ne budu pladnjevi, nego da se individualno dijeli hrana. Te će preporuke do kraja tjedna biti gotove i nadamo se da će već ovaj vikend biti implementirane – rekao je Capak za RTL Danas.

Dodao je i kako neće biti smanjenje broja ljudi na svadbama.

– Razmišljali smo i o tome, ali to je jako teško, ljudi su već uplatili, dali kapare i žale nam se da to nije način na koji se radi. Nažalost, epidemija nam je skočila i razmišljamo o tim mjerama. Zasad smo odlučili da nećemo smanjivati broj sudionika, ali to je uvijek na stolu. Zasad preporuke, nema ograničenja – kaže Capak.

Rekao je kako se neće zatvarati ni noćni klubovi.

– Pažljivo pratimo situaciju, taj se broj smanjio, a s druge strane su kontrole urodile plodom pa nemamo više izvještaje da se nešto negativno događa ili da se ljudi ne drže mjera. S odlukom o zatvaranju na nacionalnoj razini ćemo pričekati – istaknuo je.