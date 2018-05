U HDZ-u tvrde: Iza svega stoji Ivica Todorić

Predizborni spot “Vjerodostojno” za parlamentarne izbore 2016. Andrej Plenković snimao je u uredu odvjetnika Borisa Šavorića, jednog od članova neformalne skupine koja je sudjelovala u izradi lex Agrokor, da bi neki od njih potom bili angažirani kao konzultanti u posrnulom koncernu. Tu informaciju objavila je televizija N1, a novinarima ju je potvrdio i sam Plenković. No premijer kaže kako je ured na 14. i 15. katu nebodera na Trgu bana Jelačića, iz kojega se biračima obratio porukom “Vratit ću vjerodostojnost u hrvatsku politiku”, odabrana slučajno.

’Nisam zvao nikoga’

- Nije to jedina lokacija, bili smo i na Baldekinu, u Karlovcu, Slavoniji, Dalmaciji, to je bio jedan miks aktivnosti i ta lokacija je bila u biti sasvim slučajna - rekao je Plenković. Izbor lokacije slično tumače i oni koji su bili angažirani na izradi spota, a među kojima se neslužbeno može čuti tvrde kako je prvotno bilo planirano snimanje na samom vrhu nebodera, no tamo su im pogled na grad zaklanjale rešetke pa su se premjestili par katova niže - u Šavorićev ured. No Šavorić, kažu, za vrijeme snimanja spota nije bio u uredu. Suradnja sa Šavorićem bila je jedan od krimena zbog kojih je funkciju potpredsjednice Vlade morala napustiti Martina Dalić (zamjeralo joj se što je pred saborskim odborom tvrdila da sa Šavorićem nije imala nikakve veze, da bi se naknadno saznalo kako je on jedan od ključnih autora zakona). Nakon njezina odlaska s funkcije, u javnost je puštena informacija da je odvjetnika u radnu skupinu koja se sama prozvala Borgom pozvao osobno Plenković. Premijer, međutim, to demantira.

- Ja osobno nisam zvao nikoga. Ne znam tko je koga zvao, znam da su dva predstavnika u skupini bila delegirana od strane Mosta - kazao je Plenković. Potvrdio je da su Šavorić i on približno ista generacija i da su išli u istu srednju školu, no kaže kako nisu bliski prijatelji. Na pitanje tko je zapravo Šavorića pozvao u skupinu za izradu lex Agrokor premijer nije znao odgovoriti. Kazao je tek da je Šavorić “jedan od pravnika koji je bio pozvan da pomogne, na prijedlog stručnjaka”.

Spot ‘Vjerodostojno’ snimala je produkcijska kuća Esterhaus, a cjelokupni posao, uključujući i zakup medijskog prostora za HDZ je radila agencija UNEX. Toj agenciji HDZ je u kampanji isplatio ukupno nešto više od 173 tisuće kuna za promidžbu i informiranje, a agencija je, kažu u stranci, organizirala je i lokacije snimanja izbornog spota, a sve ugovorne troškove pa tako i snimanje spota HDZ joj je platio izravno.

Iz Plenkovićeva kruga upozoravaju da spot koji se sada prikazuje u kampanji nije bio emitiran u cijelosti pa je, kažu jasno kako je neke dijelove koji se sada prikazuju medijima dala agencija Unex.

‘Neće im proći’

To pak tumače kao dokaz kako je ta agencija organizirala i vodila sve pa i najam prostora za snimanje spota.

- Očito je kako ništa od toga nema veze s Plenkovićem i kako se sada na bilo koji način pokušava iskonstruirati njegova veza sa Šavorićem, jer ga u priču ne mogu uvezati preko mailova. Ovo je njihov zadnji pokušaj, ali kako premijer nije sudjelovao u ničem nečasnom, to im neće proći - kažu naši izvori, uvjereni da iza svega stoji Ivica Todorić. Tumače i da je miran tijek jučerašnjih sjednica središnjih tijela HDZ-a, na kojima Plenkoviću nitko nije postavio pitanje o aferi Hotmail dokazuje kako mu stranka vjeruje da je u cijeloj priči potpuno čist te kako premijer i predsjednik HDZ-a uživa punu potporu.