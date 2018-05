'Ako Pupovac misli da je HDZ zlo, što radi s tim zlom u koaliciji?'

Duboko sam uvjeren da je premijer Andrej Plenković radio u najboljoj vjeri za opće dobro i dobro hrvatskog gospodarstva, rekao je večeras zamjenik predsjednika HDZ-a Milijan Brkić odgovarajući na pitanje o eventualnoj odgovornosti premijera aferi oko afere Mailovi.

- Svi mi koji smo na javnim dužnostima, a posebice oni koji su na najvišim dužnostima, smo moralno odgovorni za sve procese i sve ono što se radi u sustavu u kojem smo mi na čelu. Što se tiče pitanja da li je znao ili ne, to morate pitati premijera. Ja osobno nisam sudjelovao u cijelom procesu oko Agrokora i svih aktivnosti koje su vođene. Naravno da premijer ne može znati sve što se događa, duboko sam uvjeren da je on tada radio u najboljoj vjeri za opće dobro i dobro hrvatskog gospodarstva - rekao je Brkić na Novoj TV.

Na pitanje drži li on Plenkovićevu sudbinu u svojim rukama odgovorio je:

- Sudbina svakog od nas je u našim rukama, mi odlučujemo o svojoj sudbini, o svojim djelima i konkretnim potezima. Svi mi drugi, ako pomažemo svojim prijateljima i suradnicima, kako radim i ja u svoj djelokrugu rada jer sam zamjenik predsjednika HDZ-a, pomažem predsjedniku HDZ-a da stranka bude stabilna, pogotovo sada kada je u trenutku krize zbog slučaja Agrokor, no to je jedan izdvojen slučaj. Moramo gledati generalno, opće dobro države i našeg naroda.

Na pitanje može li premijer očekivati da će ga Brkić jednog dana rušiti odgovorio je da se nitko ne treba bojati Milijana Brkića.

- Milijan Brkić nije nikakav vođa struje, niti lijeve, niti desne unutar HDZ-a. Ja bi volio kada bi razgovarali o tome tko je od članova dužnosnika HDZ-a za to da HDZ ide naprijed sa svojim programom i sa svojim aktivnostima, te na taj način da doprinosi kvaliteti života i stabilnosti Republike Hrvatske - rekao je Brkić.

Osvrnuo se i na ulogu Mosta u lex Agrokoru.

- Svatko na političkoj sceni bi trebao biti odgovoran. Na kraju krajeva, gledam kolege iz MOST-a koji su itekako sudjelovali u donošenju lex Agrokora i zaista im na tim aktivnostima hvala, ali kasnije kada su otišli u opoziciju, okrenuli su tu ploču i počeli drugačije govoriti - rekao je također Brkić.

Komentirao je i izjavu saborskog zastupnika Milorada Pupovca, koji je rekao da podržava ovu vladu jer ne želi da se vrati zlo iz 2016. godine.

- Ako gospodin Pupovac misli da je HDZ zlo, onda ja osobno ne znam što on radi s tim zlom zajedno u koaliciji - rekao je Brkić.

- On je jedan od onih koji je podržavao Vladu Tomislava Karamarka i itekako je dao svoj udio u toj vladi. S druge strane, ako mu to zlo ne paše, on to mora jasno i glasno reći - dodao je.

Na pitanje vjeruje li da će Darko Horvat i Tomislav Tolušić, koje je HDZ predložio za ministra gospodarstva, odnosno potpredsjednika Vlade, imati podršku većine u Saboru odgovorio je potvrdno.

- Sigurno, 100 posto. Vidjet će te u petak - rekao je.

