Požega napokon dobiva izravnu prometnu poveznicu na autocestu A3

Požeško-slavonska županija korak je bliže realizaciji "projekta svih projekata", prometne žile kucavice na koju u ovoj županiji čekaju desetljećima. Riječ je o izgradnji čvora Požega na autocesti A3 Bregana-Zagreb-Lipovac, dionica Nova Gradiška – Lužani. Izgradnjom čvora i brze ceste Požega će dobiti izravan izlaz na autocestu, što će omogućiti bolju prometnu povezanost s ostalim dijelovima Hrvatske.

Ugovor o realizaciji ovoga projekta potpisao je predsjednik Uprave Hrvatskih autocesta Boris Huzjan s predstavnicima izvođača radova, direktorom Strabaga Veljkom Nižetićem i predsjednikom Uprave Osijek Koteks Zoranom Škorićem. Vrijednost ugovorenih radova iznosi 17,54 milijuna eura eura s rokom izvođenja radova od 24 mjeseca.

Čvor Požega dio je integralnog projekta izgradnje brze ceste o kojemu su Hrvatske ceste i Hrvatske autoceste u travnju 2018. godine sklopile sporazum o reguliranju međusobnih odnosa. Događaju je prisustvovao i potpredsjednik Vlade i ministar mora, prometa i infrastrukture Oleg Butković, koji je tom prilikom podsjetio na nedavno potpisivanje ugovor o izgradnji 160 milijuna eura vrijedne brze ceste od Brestovca Požeškog do čvorišta Godinjak, trenutno najvećeg cestovnog projekta u Hrvatskoj. Kako bi taj projekt bio u punoj funkciji, potrebno je izgraditi čvor Požega.

- Nakon provedenog postupka javne nabave, krajem veljače kreću radovi i za dvije godine projekt bi trebao biti gotov - rekao je Butković prilikom potpisivanja ugovora.

Dodao je i da su u pripremi i drugi projekti na području Požeško slavonske županije, i to izgradnja brze ceste Pleternica - Požega, koja uključuje i sjevernu obilaznicu Požege, ukupne duljine 25 kilometara, zatim brzu cestu Čaglin - Pleternica - Našice, gdje je u tijeku izrada idejnog rješenja i studija utjecaja na okoliš te brza cesta Daruvar – Lipik, gdje je u pripremi velika obilaznica Pakraca i Lipika u vrijednosti oko 30 milijuna eura.

Što se tiče željezničke infrastrukture, ministar Butković je istaknuo dionicu, odnosno radove na dionici Banova Jaruga – Daruvar, ukupne vrijednosti 50 milijuna eura. - I u ovoj županiji i šire, u tijeku je veliki proces obnove željezničke infrastrukture, kao i gradnja cestovne iz redovnih sredstava Hrvatskih autocesta, Hrvatskih cesta i u suradnji s međunarodnim kreditnim institucijama i naravno, uz korištenje sredstava europskih fondova, poručio je Butković.

Požeško-slavonska županica Antonija Jozić naglasila je kako će izgradnja brze ceste i čvora Požega imati presudan značaj za prometnu dostupnost i gospodarski razvoj Požeško-slavonske županije.

- Dugi niz godina govorilo se o ovome čemu danas svjedočimo. Bilo je skeptičnih, bilo je izjava da su ovo samo predizborna obećanja pa moram danas istaknuti da nema izbora na vidiku, a mi ovdje, u Požegi, svjedočimo potpisu ovog ugovora. Naša županija više neće biti slijepo crijevo Hrvatske, postajemo prometno dostupniji, a ono čemu se najviše radujemo je to da će ovi projekti biti snažan zamašnjak gospodarstva - rekla je Jozić.

Brodsko-posavski župan Danijel Marušić istaknuo je kako je ovaj projekt dokaz suradnje i zajedničkih interesa susjednih županija. - Ovaj projekt dokazuje u stvari koliko su povezane Požeško-slavonska i Brodsko-posavska županija. U mojoj općini, uz ovu cestu, već se polako pripremaju i gospodarske zone, naravno da će biti veća cirkulacija i ljudi i roba i doista to je jedan apsolutno drugi pogled - rekao je Marušić.