U Gornjoj Austriji otkrivena spomen-ploča hrvatskim žrtvama nekadašnjeg logora Gusen

U ponedjeljak, 6. listopada 2025., na spomen - području nekadašnjeg koncentracijskog logora KZ Gusen u Gornjoj Austriji, jedne od najozlogašenijih ispostava logora Mauthausen, otkrivena je spomen-ploča posvećena sjećanju na 250 poginulih hrvatskih zatočenika u Drugom svjetskom ratu, priopćilo je u ponedjeljak navečer Veleposlanstvo Republike Hrvatske u Beču. U priopćenju stoji da je “postavljanje spomen-ploče iniciralo je Veleposlanstva Republike Hrvatske u Austriji 2023. godine u sklopu hrvatskog predsjedanja IHRA-om, u suradnji s Odborom za promicanje sjećanja u Gusenu (Gedenkdienstkomitee Gusen), te institucijom Mauthausen Memorial”.

Kako se ističe, na ceremoniji je, “uz predstavnike domaćina - predsjednika Reinharda Kaspara, potpredsjednice Marthe Gammer i Hannesa Gammera (GCM), te predstavnika organizacije Mauthausen Memorial, Ruperta Pilsla i Bernharda Mühledera nazočilo i izaslanstvo Veleposlanstva RH u Beču, predvođeno veleposlanikom Danielom Glunčićem”. U pratnji veleposlanika Glunčića bili sui i hrvatski vojni izaslanik u Austriji, pukovnik Mario Pavlak, opunomoćeni ministar u Veleposlanstvu RH u Beču Josip Špoljarić, te referentica za kulturu Katarina Dorkin Križ. Izaslanstvu hrvatskog Veleposlanstva pridružilo se i Valentino Rajković, predsjednik udruge HVIDR-a - Novi Zagreb Istok i Zapad, s članovima Hajrom Vandžićem i Tonijem Rajkovićem, te predstavnici Zajednice hrvatskih udruga u Gornjoj Austriji, predvođeni Željanom Bogić.

Prema priopćenju Veleposlanstva RH u Beču, ceremonija je započela mimohodom uz polaganje cvijeća i paljenjem svijeća. Nakon intoniranja hrvatske i austrijske himne u izvedbi Kristiane Uikize, hrvatske pjevačice rumunjskog podrijetla s bečkom adresom, gospođa GMC-a Gammer govorila je o prvim hrvatskim zatočenicima koji su u Gusen stigli transportom djece i učenika preko Italije 1943. godine. “Zahvaljujemo Republici Hrvatskoj koja je ovom inicijativom poslala jasnu poruku: sjećanje nas povezuje preko granica, podsjeća na odgovornost i poziva nas da se zauzimamo za ljudsko dostojanstvo, demokraciju i mir”, poručio je Rupert Pilsl.

“Spomen-ploča pripadnicima hrvatskog naroda doprinos je odavanju počasti žrtvama NS - režima, ali i podsjetnik na potrebu osvješćivanja zločina i čuvanja povijesnog sjećanja”, istaknuo je veleposlanik Glunčić u svom obraćanju, napomenuvši kako je 6. listopad odabran upravo u znak sjećanja na masakr u Izraelu 2023. godine, navodi se u priopćenju. U priopćenju Veleposlanstva RH u Beču također stoji da je nakon što je veleposlanik Glunčić otkrio spomen-ploču hrvatskim žrtvama, održana molitva koju je predvodio fra Zdenko Gruber iz Hrvatske katoličke misije u Linzu.

Završno su predstavnici GMC-a upriličili vođenje Memorijalnim centrom Gusen. Nekadašnji kompleks logora Gusen, ubraja se među najsurovije i najsmrtonosnije logorske sustave nacističke Njemačke. Kompleks je obuhvaćao tri logora - Gusen I,II i III - te široku mrežu kamenoloma, radnih pogona i podzemnih tvornica oružja, među kojima se ističe golemi kompleks Bergkristall. Od oko 70.000 zatočenika iz gotovo 30 zemalja, više od 37.000 izgubilo je život u nehumanim uvjetima prisilnog rada, gladi i nasilja. Prema riječima predsjednice austrijske komemoracijske udruge Gammer, među njima je bilo i više od 250 hrvatskih zatočenika, iako je, kako je napomenula, točan broj teško utvrditi jer su mnogi evidentirani pod drugim nacionalnim oznakama, ovisno o transportima.

U priopćenju Veleposlanstva Republike Hrvatske u Austriji također se ističe kako je dugo vrijeme Gusen ostao gotovo nepoznat široj javnosti. Tek zahvaljujući predanom radu udruge “Gedankdienstkomitee Gusen”, skrenuta je pozornost na ovo mjesto stradanja i njegove žrtve. U suradnji s austrijskim Ministarstvom unutarnjih poslova, posljednjih je godina pokrenut niz projekata usmjerenih proširenju memorijalnog kompleksa Gusen i jačanju kulture sjećanja”. Da se nikada više ne ponovi, a ni zaboravi!