Nisu nimalo bezopasni: U godinu dana čak 204 nesreće s romobilima, u 20 njih sudjelovala djeca

Ima 15 godina, vozila je romobil, bez kacige i reflektirajućeg prsluka, skrivila je nesreću u kojoj je i sama lakše ozlijeđena. No zbog počinjenih prekršaja, zaradila je optužni prijedlog. Riječ je o nesreći koja se 17. listopada u 6.35 dogodila na državnoj cesti DC-28, između Velike Pisanice i Drljanovca, o kojoj je izvijestila PU bjelovarsko-bilogorska. Opisali su i kako je do nesreće došlo, navevši da je 15-godišnjakinja vozila električni romobil kojim je zahvatila bankinu. Zbog toga je izgubila kontrolu nad romobilom, koji se počeo nekontrolirano kretati zbog čega je udario u bočnu stranu osobnog automobila, daruvarskih oznaka, kojim je u suprotnom smjeru upravljao 52-godišnjak. Djevojčica je srećom samo lakše ozlijeđena, no veće neugodnosti je tek čekaju, jer je policija protiv nje podnijela optužni prijedlog. A cijela ta priča ponovo je skrenula pažnju na romobile, odnosno osobna prijevozna sredstva, kako ih službeno zove policija te nesreće u kojima sve češće sudjeluju.

Romobili se veće neko duže vrijeme mogu vidjeti na hrvatskim cestama, no sve do zadnjih izmjena Zakona o sigurnosti prometa na cestama, koje su na snagu stupile u srpnju lani, vožnja električnim romobilima baš i nije bila regulirana. Zbog toga MUP i nije vodio zasebne podatke o romobilima i nesrećama u kojima su sudjelovali sve do srpnja lani, kada su spomenute izmjene zakona stupile na snagu. A da nesreća u kojima su sudjelovali električni romobili baš i nema malo, svjedoči i to što su se, prema podacima MUP-a u malo više od godinu dana, od 30. srpnja 2022, do 31.kolovoza 2023. dogodile 204. U te 204 nesreće u kojima su sudjelovali električni romobili, jedna je bila s poginulom osobom, 56 nesreća u kojima je netko teže ozlijeđen, a 92 u kojima je bilo lakše ozlijeđenih osoba. Ukupno je u tim nesrećama, kažu u MUP-u, sudjelovalo 209 osoba: jedna je poginula, 56 ih je bilo teže, a 94 lakše ozlijeđeno. Nadalje, od spomenutih 204 nesreće, u njih 20 su sudjelovala djeca, pri čemu je petero djece bilo teže, a 12 ih je lakše ozlijeđeno.

Svi navedeni podaci ukazuju da romobil nije nimalo bezopasno prijevozno sredstvo, a koliko je osoba prijavljeno zbog tih nesreća te ima li među njima i djece i ako da koliko, vjerojatno će se znati koncem ove godine, kada MUP bude radio novo godišnje izvješće o stanju sigurnosti cestovnog prometa. Što se pak tiče samih električnih romobila, zadnjim izmjenama zakona u zakon je uneseno da za njih vrijede pravila kao za segwaye i monocikle. Vode se pod nazivom osobno prijevozno sredstvo, a prema zakonu, maksimalna brzina kojom se kreću smije biti 25 km/h. Ako imaju električni motor, snaga mu može biti do 0,6 kilovata, a ako je u pitanju drugi motor, radni obujam ne smije biti veći od 25 kubičnih centimetara. Električni romobili koji ne spadaju u kategoriju osobnih prijevoznih sredstava – oni koji voze brže od 25 kilometra na sat – moraju biti homologirani i registrirani.

Nadalje, takva vozila smiju se kretati po biciklističkim stazama, ali kako biciklističkih staza nema svugdje, smiju se kretati i po površinama namijenjenima za kretanje pješaka i nogostupima – pod uvjetom da prilagode brzinu kretanja. Dozvoljeno im je i kretanje prometnicama na kojima je ograničenje brzine maksimalno 50 km/h, a to su županijske, lokalne i nerazvrstane ceste. No, i ondje romobili mogu voziti samo pod uvjetom da onaj tko je nadležan za cestu dobije od MUP-a suglasnost. Tad će ta prometnica biti označena posebnim prometnim znakom koji ostale vozače upozorava na romobiliste. Romobili ne smiju voziti prometnicama s više prometnih traka, a kazna za onog tko to pravilo prekrši je 1000 kuna (oko 130 eura). Na prometnicima na kojima je romobilima dozvoljena vožnja, za počinjene prometne prekršaje kazne se kreću u rasponu do 500 do 1000 kuna. Izmjenama zakona uvedeno je i da oni koji voze romobil, obavezno moraju nositi kacigu, a ako je nemaju kazna je 300 kuna. Vozači romobila ne bi smjeli imati ni slušalice na oba uha jer je i to kažnjivo s 300 kuna. Osim toga, uvedena je i obveza vozačima romobila da noću i danju u slučaju smanjene vidljivosti budu označeni reflektirajućim prslukom, reflektirajućom biciklističkom odjećom ili drugom reflektirajućom oznakom....

