Provalili, našli vozilo pa u njega utrpali PVC stolariju i odvezli se. Krali su i duhan, cigarete...

Popriličnu imaginaciju u počinjenju krađa pokazala su petorica u dobi od 47, 54, 45, 43 i 53 godine koju zagrebačka policija sumnjiči za pet teških provalnih krađa, a provaljivali su u dvorišta, trgovine i hale i to kako bi krali duhana, cigarete, alkohol, vozila.... Četvorica od njih, 47-godišnjak, 54-godišnjak, 45-godišnjak i 43-godišnjak uhićeni su 13. listopada, sat nakon ponoći i tada se rasplela cijela priča. Te noći kada su uhićeni, došli su do trgovine u Ulici Ježevečka u Ježevu, na kojoj su prvo, nasilno obili vrata i dovratke te ušli u trgovinu. Iz trgovine su ukrali četiri kutije u kojima je bila, kažu u policiji, neutvrđena količina duhanskih proizvoda. Potom je 53-godišnjak svojim vozilom povezao 47-godišnjaka, 54-godišnjaka i 45-godišnjaka, pomažući im u bijegu. No nisu daleko stigli jer ih je sustigla policija, koja ih je uhitila.

Nakon što su uhićeni i ispitani, osumnjičeni su i za još nekoliko provalnih krađa. Trojica od njih se sumnjiče da su između 25. i 26. rujna provalili u jedno poduzeće u čijem je dvorištu bilo parkirano teretno vozilo. Potom su provalili i u poduzeće, iz kojeg su ukrali više komada stolarije. Stolariju su potom ukrcali u vozilo koje su odvezli do Bolča, gdje ga je kasnije našla policija. No prije no što je to vozilo našla policija, trojka je otišla do dvorišta jedne kuće u Bolču, iz kojeg su ukrali Golf zagrebačkih tablica te novac i dokumente koji su bili u vozilu. I taj su automobil policajci našli 13. listopada u Ježevu.

Nadalje, sumnja se da i da su trojica osumnjičenika 1. listopada provalili u trgovinu u Paukovecu iz kojih su ukrali veću količinu duhanskih proizvoda, novac, neutvrđenu količinu alkoholnog pića, i metalni prijenosni sef. Spomenutu trojku sumnjiči se i da su s još jednom nepoznatom osobom 8. listopada u Preseki provalili u proizvodnu halu. Tamo su čak oštetili nadzorne kamere i senzore svjetla, te su ušli u halu. No iz nekog razloga odustali su od krađe. Sumnja se i da su 9. listopada iz trgovine u Dubravi Vrbovečkoj ukrali nekoliko desetaka šteka duhana, a ukupna šteta je 18.270 eura.