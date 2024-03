U desetak dana skupljeno 140.000 eura za 'građansku solarnu elektranu'

Niti dva tjedna nisu trebala da se skupi 140 tisuća eura i osigura izgradnja prve građanske solarne elektrane u Hrvatskoj. O onoj u Križevcima govorimo, o kojoj smo već pisali, a čije će postavljanje na krov tamošnje tržnice platiti isključivo "obični ljudi". Podsjetimo kratko, ideja je bila stvoriti svojevrsni "mini HEP", građansku solarnu elektranu, koja će proizvedenu struju slati u mrežu, odnosno prodavati je, a od čega će zarađivati opet građani. I to oni koji ulože u postrojenje od 200 kW, koje košta 160 tisuća eura, a za koje je 20 tisuća eura osigurano u startu, ulozima 39 entuzijasta koji su osnovali zadrugu ZEZ Sunce, čiji su članovi postajali svi koji su u elektranu uložili. A kako kažu u ZEZ-u Sunce, prvom pozivu otvorenom od 1. ožujka, uz podršku Zelene energetske zadruge, Grada Križevaca i energetske zadruge KLIK, do 11. ožujka odazvalo se 108 građana, od čega 93 nova i 15 postojećih članova zadruge.

– Prednost članstva i ulaganja su u prvih sedam dana od otvaranja poziva imali građani Križevaca i okolnih općina koji su osigurali četvrtinu potrebnih sredstava, odnosno 33 tisuće eura, dok su u samo tri dana od otvaranja poziva za ostatak zemlje građani iz drugih gradova osigurali preostalih 107 tisuća eura – kažu u ZEZ-u Sunce. Da su oduševljeni brzinom odaziva na poziv za članove, istaknuo je upravitelj zadruge Mislav Kirac.

– Kao i, naravno, time što građani prepoznaju vrijednost ove priče i što su joj dali priliku. Na isto pozivamo i gradove diljem Hrvatske; da ustupe gradske krovove građanima te tako osiguraju da se vrijednost od solarne energije, koja je iskoristiva u svakom dijelu naše zemlje, zadržava lokalno – rekao je Kirac. Tako brzom skupljanju 140 tisuća eura nije se nadao ni gradonačelnik Križevaca.

– Hvala svima koji su se odazvali prvom pozivu za članstvo u energetskoj zadruzi ZEZ Sunce i na taj način omogućili prikupljanje sredstava za izgradnju solarne elektrane na Gradskoj tržnici. Podrška građana ovom projektu potvrđuje da su prepoznali važnost energetske tranzicije i odlučili energiju preuzeti u svoje ruke. To je ona uključenost koju promoviramo u Križevcima, da građani dobrovoljno i bez ikakvog pritiska kreiraju vlastitu budućnost. Drago mi je da su upravo Križevci bili prvi grad u kojem se provodi ovaj projekt čime potvrđujemo da smo zaista predvodnik energetske tranzicije u Hrvatskoj. Volio bih da naš primjer slijede i ostale općine i gradovi u Hrvatskoj, jer Hrvatska je puna potencijala za ovakve projekte, treba samo biti hrabar i uhvatiti priliku koju pružaju obnovljivi izvori energije. Križevci su tu priliku prepoznali, s podrškom svojih stanovnika energetska neovisnost postaje stvarnost – kazao je gradonačelnik Mario Rajn. Što se same elektrane tiče, njezino puštanje u pogon očekuje se do jeseni.

