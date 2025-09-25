Naši Portali
POLICIJA SVE ISTRAŽUJE

U Danskoj opet zatvoren aerodrom, viđeni novi dronovi

Reuters/Pixsell
VL
Autor
Ana Trgovac
25.09.2025.
u 00:47

Više od jednog drona viđeno je u zračnom prostoru zračne luke, nije poznato jesu li to isti oni zbog koje je bila zatvorena zračna luka u Kopenhagenu ranije ovog tjedna

Zračna luka u Danskoj bila je primorana zatvoriti nakon što su u blizini uočeni dronovi, priopćila je lokalna policija, piše Sky News. Dolazni i odlazni letovi iz zračne luke Aalborg obustavljeni su nakon ovog incidenta. U objavi na X-u, policija Nordjyllanda rekla je: "Dronovi su uočeni u blizini zračne luke Aalborg i zračni prostor je zatvoren. Policija je prisutna i dalje istražuje." Rečeno je da je više od jednog drona viđeno u zračnom prostoru zračne luke, dodajući da nije poznato jesu li to isti oni zbog koje je bila zatvorena zračna luka u Kopenhagenu ranije ovog tjedna. Dodali su kako je svrha dronova nepoznata i nije jasno tko ih kontrolira, ali su letjeli s upaljenim svjetlima. Četiri leta su bila pogođena, uključujući dva SAS aviona, jedan Norwegian i jedan KLM let, rekao je glasnogovornik zračne luke.

Aalborg se nalazi na sjeveru zemlje i četvrti je najveći grad u Danskoj po broju stanovnika. Danska nacionalna policija rekla je da prima obavijesti o dronovima u drugim dijelovima zemlje. Rekla je da su i Danske oružane snage pogođene jer koriste zračnu luku Aalborg kao vojnu bazu. Incident dolazi nakon što je zračna luka Kopenhagen obustavila operacije ranije ovog tjedna nakon izvještaja o dronovima u zraku. Isti dan kad se dogodio incident u Kopenhagenu, vlasti u Norveškoj također su zatvorile zračni prostor oko zračne luke Oslo na tri sata nakon što je tamo viđen dron. Vlasti u Norveškoj i Danskoj u bliskom su kontaktu oko incidenata u Kopenhagenu i Oslu, ali njihova istraga još nije utvrdila povezanost, rekao je u srijedu norveški ministar vanjskih poslova.

Ključne riječi
dronovi aerodrom Danska

Komentara 1

Pogledaj Sve
Avatar Ležeći Policajac
Ležeći Policajac
01:41 25.09.2025.

Opet danski klinci koji žive blizu aerodroma modeliraju ruski stiropor?

