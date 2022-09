U čudu gledao kaznu koju je dobio, evo što je kamera registrirala

U Engleskoj je došlo do velikog nesporazuma kod dodjeljivanja kazni pa je tako par iz Surreya dobio kaznu zbog žene koja je nosila majicu s natpisom sličnim njihovoj registarskoj oznaci.

Naime, pješakinja je nosila majicu s natpisom "knitter" te je prošla preko trake za autobuse. Snimljena je te je kazna za prelazak preko autobusne trake poslana paru koji ima automobil registracije "KN19 TER".

Driver of car with license plate KN19TER fined for driving in a bus lane. The photo the police sent him (look at woman's T-Shirt. pic.twitter.com/kP6T6iS1H2