Iznimna blagost prekršajnih sudaca: Među 75 kazni za alkohol i brzu vožnju samo sedam iznad minimuma

Predsjednik Vrhovnog suda Radovan Dobronić, u povodu presude Europskog suda za ljudska prava u kojoj je Hrvatska osuđena zbog višestruke blagosti sudaca prema vozaču u nesreći sa smrtnom posljedicom, nakon analize sudske kaznene politike kritizirao je blagost sudaca. Tim povodom mi smo analizirali presude prekršajnih sudova u slučajevima vožnje pod utjecajem alkohola i prekoračenja brzine, što policijske statistike ističu kao najveće uzročnike nesreća s teškim posljedicama.



Od 75 presuda koje su prekršajni sudovi od lipnja do proteklog petka objavili na e-oglasnoj ploči u slučajevima vožnje pod utjecajem alkohola i prebrze vožnje, samo u sedam slučajeva izrečene su kazne veće od zakonskog minimuma, a 37 ih je i blažih od toga. Među sedam najstrožih, dvije su uvjetne osude od 6 i 25 dana zatvora (od 60 maksimalnih), 10.000 kuna (propisana kazna od 5000 do 15.000), 5000 kuna (od 3000 do 7000), 4000 kuna (od 3000 do 5000) i dvije kazne od 10.500 kuna (od 10.000 do 20.000).