U Beču eskalirao prosvjed protiv obaveznog cijepljenja: Ozlijeđen policajac, sedmero uhićenih

Gotovo svi austrijski mediji su u subotu navečer izvijestili o novom prosvjedu u Beču protiv obveznog cijepljenja i vladinih korona mjera, koji je danas prijepodne počeo mirno, da bi se potom oko 15 sati, kada je trebao završiti, situacija otela kontroli i eskalirala.

Ističe se kako su prosvjednici probili policijsku blokadu i krenuli prema središtu grada u smjeru katedrale sv. Stjepana. Riječ je prosvjedu stranke MFG ( “Ljudi, sloboda, temeljna prava”), na kojem se je prema policijskom izvješću na bečkom Schwarzenbergplatzu okupilo oko 2.000 sudionika. Mediji navode da je policija pokušala prosvjednike spriječiti da krenu prema gradu, no oni su se zaobilaznim ulicama domogli poznate trgovačke ulice u Beču, Mariahilfer Straße i njom se, gužvajući se s Austrijancima koji su posljednju subotu prije Božića iskoristili za kupovinu božićnih poklona, spustili do Heledenplatza u blizini bečkog Hofburga i zgrade u kojoj je sjedište austrijske vlade te potom preko Kohlmarkta i Grabena izbila pred katedralu sv. Stjepana.

Policija izvještava o “oko okupljenih 150 do 200 osoba”. Njih je, kako pišu mediji policija rastjerala kada su pokušali provaliti u katedralu, gdje je smješteno jedno od bečkih cjepilišta protiv koronavirusa. Oduzela im je navodno i bubnjeve, megafone i zastave.

Policija tvrdi da se je prosvjedna povorka ciljano uputila u Mariahilfer Straße kako bi ometala Bečane u božićnoj kupovini, protestirajući na taj način ne samo protiv uvođenja obveznog cijepljenja, najavljenog za 1. veljače 2022. godine nego i protiv lockdowna za necijepljene, koji ne mogu u trgovine općih potrepština, osim u prehrambene i supermarkete.

Mediji izvještavaju da policija nije uspjela spriječiti prosvjednu povorku da se ne kreće shopping ulicama. A policija ističe kako su uvijek iznova prosvjednici palili pirotehnička sredstva i prebacivali se iz jedne u drugu prosvjedničku povorku, krećući se prema Heldenplatzu, glavnom odredištu okupljanja svih prosvjednika.

Policija je navečer izvijestila o bilanci današnjeg prosvjednog okupljanja u Beču: 7 uhićenja, preko 100 prijava i jedan lakše ozlijeđeni policajac.

Za subotu je u Beču bilo prijavljeno 38 prosvjeda, a devet njih nije dobilo od bečke policije dozvolu održavanja. Početak prosvjeda zbog shopping subote bio je predviđen za 18 sati, kada se trgovine zatvore. No, sve je krenulo drugačije od planiranog i dozvoljenog, za što stranka MFG krivi bečku policiju. U svojem protestu upućenom večeras policiji MFG je prosvjedovao protiv akcija policije na Schwarzenbergplatzu, tvrdeći da je izvještaj policije o probijanju blokade od strane prosvjednika “proturječan”.

MFG-ovci tvrde da je policija oko njih stegnula uski obruč i ostavila samo dva posve uska prolaza kao kroz “iglene uši” i da su u nastaloj panici prosvjednici bili prisiljeni probiti policijsku blokadu.

“Smatramo - da je već iz sigurnosnih razmišljanja - vrlo problematično da se jedan faktično miran prosvjed - također okruži psima. Mi smo situaciju snimili na video i sada se provjerava djelovanje policije”, rekao je MFG-ov odvjetnik dr. Georg Prchlik koji je također bio sudionik prosvjeda, izvještava dnevni list “Kurier” .

Policiji nije jasno, ako je tako kao što tvrde MFG-ovci, zašto su onda nakon probijene blokadi ti isti prosvjednici “marširali kroz grad više kilometara i stalno mijenjali smjerove kretanja”.

