U Austriji počelo suđenje Nijemcu optuženom da je austrijsku liječnicu otjerao u smrt zbog korone

U srijedu ujutro na Pokrajinskom sudu u gradu Welsu u Gornjoj Austriji bilo je izvanredno stanje. U - i ispred Suda mnoštvo novinara, TV - snimateljskih ekipa i veliki broj policajaca. Razlog je bio početak “mega” suđenja 61-godišnjem Nijemcu iz Münchena, prvooptuženom da je svojim prijetnjama u smrt otjerao 36-godišnju austrijsku liječnicu Lise-Marie Kellermayr u Seewalchenu am Attersee. Već u uvodnoj riječi tužitelj je kazao kako “na ovom suđenju će biti iznijete stvari koje sigurno još nisu tako detaljno predstavljene u javnosti”. Ono sa čime je javnost već bila upoznata je da je Nijemac preko društvenih mreža navodno više puta uputio zastrašujuće prijetnje Kellermayr. I to u četiri e-maila i tri poruke na tadašnjem Twitteru (sada “X”), u vrijeme pandemije korone, od veljače do srpnja 2022. godine. Kao razlog prijetnji i poruka mržnje više osoba preko interneta navodi se jasno i glasno izjašnjavanje Kellermayr u korist cijepljenja protiv koronavirusa i njeno opetovno javno promoviranje imunizacije.

Sve prijetnje, među kojima su bile i prijetnje smrću, liječnica iz Gornje Austrije je prijavila u studenome 2021. godine policiji. Kako prijetnje ni nakon toga nisu prestale Kellermayr je se je sve više bojala”da će biti ubijena”, rekla je liječnica koja je pomagala Kellermayr u njezinoj ordinaciji. Liječnica je potom svoju ordinaciju pretvorila u utvrdu. Postavljene su kamere, sigurnosna brava i angažirani zaštitari. Osumnjičeni 61-godišnji Nijemac nije bio jedini koji je prijetio liječnici zbog zagovaranja cijepljenja protiv Covida. Izvjesni “Class”, kojem do danas policija nije ušla u trag, prijetio joj je preko interneta da će ju “zaklati u njenoj ordinaciji”. U noći 29. srpnja 2022. taj očito ogroman strah natjerao je liječnicu da si oduzme život.

I danas, tri godine nakon toga, pred Pokrajinskim sudom u Welsu stajao je 61-godišnji antivakser iz Bavarske pod optužbom da je svojim prijetnjama doprinio strahu austrijske liječnice, koji ju je nagnao da u svojoj ordinaciji počini samoubojstvo. “Promatramo te i izvest ćemo ovakvu kreaturu poput vas, pred Narodni sud”, stajalo je u jednoj od prijetećih poruka 61-godišnjaka poslanoj Kellermayr. “Ako me ljudi poput vas mrze, onda sam sretna”, odgovorila je Kellermayr. Sljedeća poruka glasila je: “Ne mrzim vas, žao mi vas je. Za mene ste vi za žaljenje”, napisao je ponovno osumnjičeni 61-godišnjak. Uz poruku: “Vi niste prvi Cov-idiot, kojeg ću prijaviti - “Progonit ću vas dok ne stignete tamo gdje mislim da vam je mjesto: Na optuženičkoj klupi”.

Na današnjem saslušanju optuženik iz Njemačke je rekao sudskoj poroti kako je smrt liječnice “tragedija” dodavši: “Ali ja nisam za to kriv”. istakao je kako on nije taj koga se traži i da se osjeća kao “žrtveni jarac”. Kako navode mediji Nijemcu, za kojeg vrijedi načelo da je nevin tako dugo dok mu se ne dokaže suprotno, sada prijeti zatvorska kazna u trajanju do 10 godina. U srijedu prijepodne prvo je saslušan prvooptuženi 61-godišnjak, a u tijeku dana ispitani su i prvi svjedoci, njih petero. Između ostalih i otac Lise-Marie Kellermayr. On je rekao kako ne vjeruje da je njegova kćer počinila samoubojstvo. Opisao ju je kao “živahnu, angažiranu i apsolutno upornu”. “Bio sam jako ponosan na moju kćer”, rekao je plačući liječničin otac.

Na konstataciju jednog od triju odvjetnika prvooptuženika, da je liječnica imala znatno prije nemilih događaja u vrijeme korone psihičke probleme i uzimala antidepresive, otac ju je branio: “Mora se uzeti u obzir veliki pritisak i opterećenje koje je moja kćer morala izdržati”. Mediji navode kako su pokušaji samoubojstva austrijske liječnice u prošlosti dokumentirani, te daje stoga sutkinja odlučila video snimke iz 2017. i 2018. godine, čija je autorica sama Kellermayr, prikazati u sudnici. U njima se, između ostalog, čuje kako liječnica govori: “Cijeli svoj život, uvijek sam se morala boriti. Već 20 godina se pitam, ne bi li bilo bolje umrijeti”. Nakon što je čuo glas svoje kćeri i njeno suicidno razmišljanje, ocu je pozlilo u sudnici. Optuženi 61-godišnjak, koji je sjedio nasuprot oca, također je zaplakao, navode mediji.

Da je Kellermayer svoj rastanak planirala, već je otprije poznato. To se vidi i iz e-maila koji je poslala policiji: “Najvažnija informacija: Bez stresa. Povukla sam se u prostor za paniku, kako bi si oduzela život”. Mediji navode kako je navedena i prikazana dokumentacija o planiranju samoubojstva Kellermayer “voda na mlin” odvjetničke "trojke“ optuženog Nijemca, koja tvrdi da njihov klijent poslanim porukama nije utjecao na odluku o liječničinom samoubojstvu.

Suđenje se nastavlja u četvrtak, kada je cijeli dan rezerviran za svjedoke. Kako navode mediji, presuda se očekuje 9. travnja, a do tada bi, kako je objavila austrijska televizija ORF, trebalo biti saslušano oko 28 osoba, u ukupno četiri dana suđenja. Također se očekuju iskazi dva vještaka: sudskog patologa i neuropsihijatra. Istrage su u tijeku i protiv drugih osumnjičenika, za koje se navodi da su također slali prijeteće poruke Kellermayr, prije njenog samoubojstva. O suđenju i medijskoj pompi u Welsu u srijedu izvještavaju brojni austrijski, ali i njemački mediji.